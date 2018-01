Schutt und Schätze

Potsdam. Auf den ersten Blick scheint eine Ausstellung im Kontext der ideologiebeladenen Kontroversen um die Potsdamer Stadtgestaltung, zumal wenn sie im Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum stattfindet, geeignet, ein Fall für den Nervenarzt oder die Polizei zu werden. Glücklich, wer zur Eröffnung am Wochenende vorurteilsfrei und neugierig genug war, sich Stefan Pietrygas Drei-Rauminszenierung „Kosmose“ im Erdgeschoss des Hauses anzuschauen.

Und glückliches Potsdam, das so reich mit Kreativen aller Couleur gesegnet ist: Pietryga wurde vor zwei Jahrzehnten als Seiteneinsteiger zum Potsdamer. Der 1954 im westfälischen Ibbenbüren geborene Bildhauer studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und wurde 1980 Meisterschüler bei Ernst Hermanns, einem Vertreter der Konkreten Kunst.

Anders als sein Lehrer, dessen Skulpturen sich durch eine formale bildnerische Strenge auszeichnen, sind Pietrygas Bilder und Plastiken oft figurativ, vielschichtig und farbintensiv. Im öffentlichen Raum sind es häufig die Kirchen, die es ihm angetan haben. Seine Kirchenraumgestaltungen und Altäre sind Sakralkunst im besten Sinne.

Es ist hilfreich zu wissen, dass dem Kurator Pietryga deshalb der ganze Kosmos der Kunst- und Kulturgeschichte Heimat ist. Wie sehr er von dieser komplexen Sicht auf das Schöpferische geprägt ist, zeigte eine Episode aus seiner Eröffnungsrede. Der Künstler erzählte von der Besichtigung auf einer Kirchenbaustelle in einem Dortmunder Industriestadtteil, bei der er in einem Schuttberg neben der romanischen Hallenkirche ein geschnitztes Holzstück entdeckte.

Die Bauarbeiter meinten, es wäre wohl ein Stück der alten Heizkörperverkleidung. Unzufrieden mit dieser Auskunft wagte er einen zweiten Blick und legte es frei: Das Holzstück stellte sich als Teil einer Altarretabel aus dem 15. Jahrhundert heraus.

Ähnlich verhält es sich mit dem Formstein aus der Ausstellung, den er nebenan auf dem Parkplatz fand. Er kannte den Schöpfer, weil er dessen Arbeiten in den 1990er Jahren in einer Essener Kunstsammlung gesehen hatte. Karl-Heinz Adler gehörte zu den abstrakt geometrisch arbeitenden DDR-Künstlern, die ab 1968 serielle Betonelemente für Spielplätze, Brunnen und Fassaden entwickelten und so eine Nische für ihre Bildsprache fanden.

Auch Sandra Peters ist mit einem Formstein vertreten. Ihr gebrannter Ziegel wurde 2008/09 für eine von zwei wendeltreppenartig steigenden Säulen für den Kunstverein Ruhr gefertigt. Inspiriert haben die Künstlerin die Ziegelschornsteine des Schlosses Cecilienhof.

Überhaupt sind viele der Ausstellungsstücke wie Reliquien inszeniert. Bekannte Namen wie Joseph Beuys leuchten auf. Er ist mit dem 1982 signierten Rundbrief-Original seiner Kasseler Baumpflanzaktion von der Documenta 7 vertreten. Auch die Betonsterne des im Abriss befindlichen Potsdamer Fachhochschul-Gebäudes kann man noch einmal sehen. Den Abriss eines Verwaltungsgebäudes in Münster aus den 1960er Jahren thematisierte Christian Odzuck 2017 mit einer riesigen begehbaren Architekturinstallation. Sein gläsernes Model für das Skulpturenprojekt Münster erzählt davon.

Mut machte an diesem Abend, was aus dem ersten von drei Szenario-Workshops zur Zukunft der Künstler des Rechenzentrums an die Öffentlichkeit drang. Pietryga zitierte anerkennend Oberbürgermeister Jann Jakobs’ (SPD) Äußerung: „Wir wissen gar nicht, was dabei herauskommt“, und fand: „Das war ein schöner Satz.“

Öffnungszeiten und die nächsten Termine Ausstellung im Rechenzentrum, Dortustraße 624, bis zum 28. Januar; geöffnet Sa/So 12–18 Uhr, Do/Fr 15–18 Uhr und nach Vereinbarung. Nächste Veranstaltung im Rechenzentrum ist am 20. Januar die mittlerweile fünfte Teilnahme am Festival „Unterwegs im Licht“. Nächste Führung „Rundgang durchs Eckige“ mit Besichtigung von Ateliers und Gespräch mit Kreativen am 1. Februar um 18 Uhr.

Von Lothar Krone