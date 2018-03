Sechs neue Start-Ups ziehen in die Medienstadt

Hohe Mieten belasten nicht nur Privatpersonen. Mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums siedeln sich junge Unternehmen der Medienbranche in Babelsberg an, die sich die Gewerbemieten in ihrer Gründungsphase kaum leisten könnten. dafür mussten sich die Start-Ups aber auch mit Konzepten bewerben, die zur Medienstadt passen.