Babelsberg

Zivilcourage ist vor allem eines: Mut. Manch einer hat das teuer bezahlt, als er selbst zum Opfer wurde. Was soll eine Frau also tun, wenn sie nach der Arbeit allein auf dem Heimweg ist und abwägen muss? Sie enthüllt einen Täter, die Angst beginnt. Selten gibt es diese Spannung, dass es einen in den Kinosessel drückt und später wieder nach vorn treibt, um – als wäre das möglich – selbst um die Ecke hinter der Hauswand zu sehen. Denn das Thema, das der iranische Filmemacher Farnoosh Samadi in seinem Kurzfilm „Negah“ aufgreift, ist aus dem Alltag gegriffen und schafft Identifikation. Er ist einer von 27 Kurzfilmen, die beim studentischen Filmfestival „Sehsüchte“ an der Filmuniversität Babelsberg und im fx-Center zu sehen sind.

Quelle: Christin Iffert

Kommenden Mittwoch (25. April) beginnt nach einjähriger Planung die 47. Ausgabe unter dem Motto „Metamorphosis“, also Wandlung oder Veränderung. „Ein Thema, das einfach zu deuten ist“, sagt Studentin Vivien Lütticke, die für die Gesamtorganisation des Festivals zuständig ist. Menschen, gesellschaftliche oder technologische Veränderung: „Wir sind in einer Welt des ständigen Wandels.“ Genau da liegen die Emotionen, die Filme brauchen. Die 126 für den Wettbewerb ausgewählten Filme kommen teils mit ungewöhnlichen Bildern daher, so der Dokumentarfilm „Ich zweifel also bin ich“ von Florian Karner.

Darin wird eine in Schieflage geratende Welt mit beeindruckenden, architektonischen Bildern, die denen eines Arztes gegenüberstehen und ineinander fließen, gezeigt. Er spricht über seine Depression, seine Gedanken zum lähmenden Problem Gesellschaft. „Jetzt hat mich das Dunkle“, sagt er. Es ist ein Film, in dem Grenzen zwischen Selbstzweifel und Sozialkritik verschwimmen. „Uns war es wichtig, globale unterschiedliche Perspektiven zu zeigen – welche Themen treiben die junge Generation um“, sagt die fürs Programm zuständige Pune Djalilehvand. Waren es im vergangenen Jahr noch viele Filme zur Flüchtlingssituation, habe in diesem Jahr die sexuelle Identität eine große Rolle gespielt.

Filmproduzent Marcos Kantis saß dieses Jahr in der Jury für Spotlight Produktion. Er nutzt Filmfestivals vor allem, um Kontakt zu jungen Talenten zu knüpfen und sich zu vernetzen. Quelle: Christin Iffert

Dabei waren die Voraussetzungen der Filmemacher ganz unterschiedlich. In der Kategorie Spotlight Produktion gab es Filme, die 700 Euro kosteten und jene, die mehr als 500 000 Euro zur Verfügung hatten. Filmproduzent Marcos Kantis saß kürzlich in der Jury. „700 Euro ist eigentlich kein Budget – auch nicht für einen Dokumentarfilm“, sagte Kantis. Das Budget sage aber am Ende noch nicht viel über das Ergebnis aus. Ob nun ein hohes oder niedriges Budget – „jeder muss genauso viel riskieren.“

Das Sehsüchte ist ein Festival, das den internationalen Filmnachwuchs fördern, es mit der etablierten Branche vernetzen und gleichzeitig junges Kino fürs Publikum zugänglich machen möchte. Neben den Wettbewerbsfilmen gibt es ein buntes Programm, etwa Vorträge mit wichtigen Branchenakteuren, die Möglichkeit für junge Autoren mit ihren Ideen und Konzepten beim Schreibsüchte-Tag vor einer Jury anzutreten. Es werden außerdem Filme während Werkschauen von Studenten der Filmuni und ihrer Partneruniversität in Johannesburg gezeigt. Studentin Vivien Lütticke beschreibt das Festival als „groß und familiär“ – und genau so war es in der Vergangenheit auch.

Sehsüchte-Filmfestival in Zahlen 50 Stunden und 17 Minuten Filmprogramm gibt es während des Studentenfilmfestivals „Sehsüchte“ an fünf Festivaltagen zu sehen. 126 Filme und 16 Musikvideos aus 30 Ländern haben es in das Programm geschafft. 1000 wurden eingereicht. Elf Preise werden vergeben, etwa für den besten Animationsfilm oder Dokumentarfilm. 20 Veranstaltungen wie ein Filmquiz, Führungen durch den Filmpark, Workshops, Kickerturnier oder Karaoke gibt es im Rahmenprogramm. Traditionell geht das Festival mit einer großen Party am Sonnabend zu Ende.

Von Christin Iffert