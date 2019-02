Hermannswerder

Ein Schiff hat am Montag gegen 11.45 Uhr das Seil der Seilfähre zwischen Kiewitt und Hermannswerder durchtrennt. Ein kleineres Berufsschiff hatte den Unfall auf der Potsdamer Havel beim Passieren der Fährstelle ausgelöst. Der Verkehrsbetrieb ViP als Betreiber konnte am Montag noch nicht sagen, wann das neue Seil verlegt und die Fähre wieder in Betrieb sein würde. Am Montag wurde sie nicht wieder einsatzfähig.

Wasserschutzpolizei half beim Abschleppen

Der Schiffsführer hatte den Vorgang bemerkt und auf die Polizei gewartet. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr schleppte dann gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei die Seilfähre an die Potsdamer Seite der Havel.

Die Fähre war mit drei Fahrgästen und einem Mitarbeiter besetzt. Die Feuerwehr brachte die Fahrgäste an Land.

Seil muss getauscht werden

Die Beamten der Wasserschutzpolizei nahmen den Schiffsunfall auf. Das Seil der Fähre muss nun getauscht werden, damit die Seilfähre wieder in Betrieb genommen werden kann. Das zerstörte Seil wurde von den Einsatzkräften aus der Havel geborgen. Eine Verkehrswarnmeldung für die Schifffahrt wurde herausgegeben.

Von MAZonline