Brandenburger Vorstadt

Still ruht der See: Die Fähre Hermannswerder pausiert mal wieder. Nach den Unfällen am 20. August 2018 und am 4. Februar 2019 sah sich der Verkehrsbetrieb ViP jetzt gezwungen, die Fähre F1, die einzige in Potsdam, stillzulegen und eine Lösung für die Probleme mit dem Fährseil zu finden. Das liegt normalerweise fast oder sogar ganz auf dem Grund der Havel, wird von der Fähre aber immer hochgezogen, wenn sie sich an ihm ans Ufer gegenüber zieht.

Dabei ist es in den vergangenen Jahren etliche Male zu Unfällen gekommen auf dem Weg über die Havel: Binnenschiffe kollidierten jeweils mit dem Zugseil, was zu Schäden auch an der Fähre führte. Die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam wurde nun am 26. Februar 2019 durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg aufgefordert, vor der nächsten Inbetriebnahme der Fähre nachzuweisen, dass die Fährseile die passierende Schifffahrt nicht gefährden oder schädigen, wenn die Fähre an einem Ufer angelegt hat.

Die Seilanlage wird derzeit instandgesetzt und für eine Prüfung durch das Wasserstraßenamt vorbereitet. In der kommenden Woche wird es nach Auskunft des Unternehmens eine Messung geben, ob die Seile zwischen den Bojen der Fahrrinne auf dem Boden liegen bzw. so tief im Wasser hängen, dass ein problemloses Überfahren durch die Berufsschifffahrt gegeben ist. Dies muss durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg bewertet werden, das für die Bundeswasserstraße Potsdamer Havel (PHv) zuständig ist.

Die ViP-Geschäftsführer Oliver Glaser und Martin Grießner sprachen am Freitag von „gelegentlichen Kollisionen mit dem Seil“, doch waren die Ausfallzeiten danach immer extrem lang. Meist seien Sportboote schuld gewesen, die entgegen der Wasserstraßenordnung außerhalb der durch Bojen gekennzeichneten Fahrrinne unterwegs waren, hieß es. Durch das Niedrigwasser auf Grund der Trockenheit im vergangenen Jahr habe sich die Situation so verschärft, dass auch Binnenschiffe mit geringem Tiefgang Kontakt zum Seil bekommen haben. Bis der Betrieb der Fähre wieder aufgenommen werden kann, empfiehlt das Verkehrsunternehmen, den regulären Bus 694 ab/bis Hauptbahnhof zu nehmen.

Die Fähre nach Hermannswerder wird schon seit den 1930er Jahren von den Stadtwerken betrieben. Eine weitere zentrale Fähre in Potsdam, die bis zum Ende der 1970er Jahre zwischen Babelsberg und der Holzmarktstraße pendelte, wurde nach dem Bau der Humboldtbrücke als dem zweiten innerstädtischen Havelübergang 1981 endgültig eingestellt.

Seit 1974 verkehrt die Seilfähre Hermannswerder, seit 1984 elektrisch. Vorher lief sie mit einem Dieselmotor Nach Einschätzung von Wieland Niekisch als CDU-Ortsverbandschef Potsdam-West könnte die Fähre als Nahverkehrsalternative wichtig werden, wenn ab Mai das Leipziger Dreieck umgebaut wird.

Zuletzt war die Fähre Anfang 2017 in der Werft, weil das Fährzeugnis zum 31. Dezember ausgelaufen und die gesetzlich für alle fünf Jahre vorgeschriebene Überprüfung war fällig. Damals waren laut Vip keine gravierenden Schäden festgestellt worden.

Von Rainer Schüler