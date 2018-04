Seltene Koalition zur Zeppelinstraße

Potsdam. Im Streit um den Modellversuch Zeppelinstraße hat sich eine seltene Koalition gebildet: Linke, SPD und CDU/ANW haben einen Neun-Punkte Katalog mit Forderungen dazu vorgelegt, der am Mittwoch in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll. An erster Stelle steht der Bau einer Busspur bis Geltow, die eigentlich schon vor dem Start des Modellversuchs gezogen werden sollte, damit der Öffentliche Nahverkehr nicht im Stau steckenbleibt.

Masterplan für den Potsdamer Norden

Einen Masterplan für die rasch wachsenden Ortsteile Fahrland, Neu Fahrland und Krampnitz beantragen SPD und CDU/ANW. Bis Herbst soll die Verwaltung ein Planwerk vorlegen, das unter anderem Wohn- und Verkehrspolitik, Kitas, Schulen, medizinische Versorgung, Einzelhandel und den ländlichen Raum umfasst. Schon 2013 sei von den Stadtverordneten ein Masterplan für den Potsdamer Norden beschlossen worden, heißt es kritisch in der Begründung: Wegen Personalmangels in der Verwaltung sei der Auftrag liegen geblieben.

Vielleicht die letzte Schlacht für den Erhalt des „Minsk“

Mit einem Antrag auf „Weisung an die Gesellschafter der Stadtwerke Potsdam“ wollen die Linken die möglicherweise letzte Schlacht für den Erhalt des Terrassenrestaurants „Minsk“ am Brauhausberg eröffnen. Sie wollen die laufende Ausschreibung der Baugrundstücke an der Max-Planck-Straße so ändern lassen, dass das „Minsk“ erhalten „und mit seiner Fassade und in Teilen einer öffentlichen Nutzung erlebbar bleibt“. Die Linke werde nicht auf sofortiger Abstimmung bestehen, sagte am Montag Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg. Er setze auf die Diskussion in den Ausschüssen.

Zwei umstrittene Projekte in Waldstadt II

Die Waldstadt II steht gleich zweimal mit umstrittenen Bauvorhaben auf der Tagesordnung. Mit dem Abwägungsbeschluss soll die Vorbereitung des Neubaus für eine weiterführende Schule am Bahnhof Rehbrücke in die nächste Runde gehen. Die Vorlage dazu wird wohl zur Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Keine Mehrheit fand im Bauausschuss ein Antrag der Grünen gegen das geplante Wohnhochhaus am Waldausgang der Straße Zum Kahleberg. Deshalb ist nun auch die Ablehnung im Plenum wahrscheinlich – und so die Freigabe für den Zwölfgeschosser.

Anträge auf Verlängerung für Kunst im Rechenzentrum

Zwei Anträge fordern eine Verlängerung für das Kreativhaus im Rechenzentrum bis 2023 mit Unterschieden im Detail: SPD, CDU/ANW wollen Verhandlungen, wenn im Juni mit einer Beschlussvorlage die nächsten Schritte für ein neues Kreativzentrum in der Innenstadt bekannt sind. Die Linken hingegen verweisen darauf, dass der Oberbürgermeister bereits per Beschluss mit Verhandlungen zur Verlängerung beauftragt sei und dringen auf Umsetzung. Aktuell enden die Verträge 2020.

Leerstand in Bornstedt, Post-Not in Babelsberg

Mehrfach geht es um Dienstleistung und Handel im Stadtteil. CDU/ANW und SPD dringen auf Wiederbelebung des Bornstedt-Carrees, das mit Leerstand kämpft. Für Babelsberg wollen SPD und CDU/ANW erneute Gespräche mit der Post, die ihre Filiale an der Karl-Liebknecht-Straße zum 15. Juni schließt, ohne dass es „gleichwertigen Ersatz“ im Stadtteil gäbe.

Info Sitzungsbeginn im Rathaus-Plenarsaal um 15 Uhr, Live-Übertragung im Internet per https://www.potsdam.de/kategorie/svv-live-stream

Von Volker Oelschläger