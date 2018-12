Potsdam

Die Polizei sucht mit diesem Fahndungsfoto nach einem Unbekannten, der des sexuellen Missbrauchs an Kindern verdächtig ist. Er soll am Montag, 10. September 2018, gegen 11.55 Uhr fünf Mädchen am Hintereingang einer Gesamtschule in der Charlottenstraße belästigt haben. Von dem mutmaßlichen Täter wurde jetzt mithilfe von Zeugen das Fahndungsbild erstellt, das bei der Identifizierung helfen soll.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 45-50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkle Augen, Dreitagebart, dunkelbraune, teilweise graue Haare, kurz und wuschelig. Er ist von normaler Statur und war bekleidet mit einem dunklen Cap, einem langen Karohemd (dunkelblau/schwarz) und einer dunklen Hose. Er führte ein schwarzes, sportliches Fahrrad bei sich.

Wer den Mann auf dem Fahndungsfoto erkennt oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 0331-55080 zu melden.

Vor Kindern befriedigt

Zur Tatzeit im September hielten sich die fünf Mädchen am Hintereingang auf dem Gelände der Schule auf. Plötzlich, so gaben die Kinder an, habe sich ein Mann, der ein Fahrrad mitführte, dem Tor genähert. Wenige Meter von den Kindern entfernt habe er zunächst eine Notdurft verrichtet und bereits hierbei den Blickkontakt zu den Mädchen gesucht.

Anschließend habe sich der Mann mit dem Fahrrad Richtung Schopenhauer Straße begeben. Kurz darauf jedoch, sei er wieder zurückgekehrt. Während er den Blickkontakt zu den Kindern suchte, soll er sein Geschlechtsteil berührt haben. Die Kinder reagierten richtig, entfernten sich und informierten eine Aufsichtsperson. Der Mann indes verschwand in unbekannte Richtung, möglicherweise in Richtung Breite Straße.

Mit Bonbons weggelockt

Auch am Dienstagnachmittag kam es zweimal zu versuchten strafbaren Handlungen gegenüber Kindern. In beiden Fällen versuchten bislang unbekannte Männer, Kinder unter dem Vorwand des Schenkens von Süßigkeiten dazu zu bewegen, ihnen zu folgen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr in der Potsdamer Friedhofsstraße. Nach Angaben des betroffenen Kindes wurde dieses auf dem Weg nach Hause im Bereich der Friedhofsgasse von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Mann soll das Kind gefragt haben, ob es kurz mitkommen möchte. Er wohne gleich um die Ecke und zu Hause habe er Bonbons.

Das Kind reagierte, indem es laut: „Nein, Stopp!“, rief und in Richtung der elterlichen Wohnanschrift davonrannte. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und 1,75 m groß sein, dunkelbraune, an den Seiten rasierte Haare und eine dunkle Jacke und dunkelgraue Jeans getragen haben.

Strafanzeigen wegen versuchter Entziehung Minderjähriger

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 18.47 Uhr auf dem Wartesteig der Tramhaltestelle Platz der Einheit in Potsdam. Einer Zeugin zufolge suchte eine männliche Person dort den Kontakt zu einer Gruppe von Jungen und anschließend zu einer Gruppe von drei Mädchen.

Er soll ihnen Süßigkeiten aus einer weißen Plastiktüte angeboten und ihnen noch mehr Geschenke versprochen haben, wenn sie ihn begleiten. Die Kinder gingen nach Aussage der Zeugin nicht auf das Angebot des Mannes ein. Zwei der Mädchen sollen etwa 9 Jahre alt gewesen sein. Das dritte Mädchen sei etwa sechs Jahre alte gewesen.

Die Zeugin beschrieb den unbekannten Tatverdächtigen als 1,85 m groß, 65 bis 70 Jahre alt, sehr schlank, blond mit Schnauzer, bekleidet mit hellem Stirnband, heller Jeans und beigefarbener Sportjacke. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei erstatte zweimal Strafanzeige wegen versuchter Entziehung Minderjähriger und sucht in beiden Fällen nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen in der Nähe der Tatorte in Potsdam gemacht haben. Wer Hinweise geben kann oder die Tatverdächtigen aufgrund der Beschreibung wiedererkennt, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer: 0331-5508-0 oder nutzt das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline