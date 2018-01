Shopping Queen kehrt zurück nach Potsdam

Dreharbeiten in Potsdam

Die Potsdam-Premiere der Kultsendung „Shopping Queen“ um Guido Maria Kretschmer war so mitreißend, dass schon damals für den Designer und sein Team feststand: Wir kommen wieder! Nun ist es soweit. Das Casting für die zweite Auflage von Shopping Queen in Potsdam ist eröffnet. Wer will Cordelia I. auf den Fashion-Thron folgen?