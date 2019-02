Babelsberg

Vor mehr als 360 Besuchern stellte der langjährige SPD-Vorsitzende und Ex-Wirtschafts- sowie Ex-Außenminister Sigmar Gabriel auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Manja Schüle am Dienstagabend im Potsdamer Thalia-Kino sein aktuelles Buch "Zeitenwende in der Weltpolitik – Mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten" vor. Er diskutierte im Anschluss an seine Lesung mit der Bundestagsabgeordneten Manja Schüle, Potsdams ehemaligem Oberbürgermeister Jann Jakobs und dem Publikum über die deutsche Außenpolitik.

Für Jakobs war es der erste öffentliche Auftritt seit seiner Verabschiedung aus dem Amt des Oberbürgermeisters im vergangenen November. Der 65-Jährige war nach dem Abschied mit seiner Frau auf eine ausgiebige Reise gegangen und hatte den Beginn seines Ruhestands in Kenia und Tansania auf dem afrikanischen Kontinent verbracht.

Von MAZonline