Potsdam

Eine Signalstörung hat am Mittwochmorgen auf der Strecke der S7 für Probleme im Pendlerverkehr gesorgt. Wegen der Störung am Griebnitzsee , bei der es sich um ein Problem an einer Weiche handelte, mussten sich Pendler auf längere Wartezeiten einstellen. Die Züge fuhren zwischen Grunewald und Potsdam nur im 20-Minuten-Takt, wie die S-Bahn Berlin am Mittwochmorgen mitteilte. Auch auf Ausfälle mussten sich S-Bahn-Reisende demnach einstellen.

Gegen 9.30 Uhr war die Störung behoben. Fahrgäste mussten aber noch mit Verspätungen und einzelnen Ausfällen rechnen.

Von MAZonline