Last Minute Tipps für die Silvesterparty

Potsdam. Silvester in Potsdam. Was ist da noch möglich? Für welche Party gibt es in der letzten Minute noch Karten? Tatsächlich geht noch so einiges. Wie zum Beispiel im Waschhaus . Die Organisatoren waren schlau und wussten, dass der Andrang groß sein wird. Deswegen haben sie genug Karten zurückgelegt, die an der Abendkasse erstanden werden können. Im Vorverkauf und online zum Ausdrucken kostet das Ticket für alle vier Partys auf dem Gelände zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Es wird viele verschiedene Musikstile gegeben, natürlich Sekt, aber auch Konfetti, Foodtrucks und Glühwein. Einlass ist ab 21 Uhr.

Auch im Club Laguna bekommen die Potsdamer noch Karten. Doch sind es nicht so viele, deswegen sollte man sich beeilen. Dort gibt es dieses mal Glamour bei Champus und Cocktails. DJ Scheffe steht am Plattenteller und sorgt für die Musik. Autofahrer zahlen 45 Euro, Frauen 55 und Männer 65 Euro. Karten gibt es allerdings nur per Vorbestellung am Telefon unter: 20 05 65 00. Im Preis enthalten sind die Getränke, das Snackbuffet und die Tombola. Einlass ist ab 20 Uhr.

Sekt und Pfannkuchen auf’s Haus im Lindenpark

Im Lindenpark kommen alle Potsdamer ab 30 Jahren auf ihre Kosten. Die „La Boum“ steigt ab 21 Uhr mit einem Begrüßungssekt. Die erste Stunde ist Happy Hour. Das heißt: vergünstigte Getränke. Die sind im Eintrittspreis nämlich nicht enthalten. Um Mitternacht sind die Veranstalter dann aber doch in Spendierlaune. Da gibt es noch ein Glas Sekt und einen Pfannkuchen auf Kosten des Hauses. Tickets gibt es noch Samstag und Sonntag entweder auf der Internetseite zum Ausdrucken unter: www.lindenpark,de und an allen üblichen Vorverkaufsstellen für 10 Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühren oder an der Abendkasse für 15 Euro.

Freien Eintritt haben die Potsdamer dagegen im Shamrock’s Irish Pub . Livemusik sowie literweise Guiness und Whiskey sorgen für eine Stimmung, in der man sich auf der grünen Insel wähnt. Auch hier beginnt die Silvesterfete um 21 Uhr.

Im Kutschstall steht alles unter dem Motto: Der Große Gatsby

Doch nicht nur nach Irland lässt sich zu Silvester reisen, auch in die Zwanziger Jahre können sich die Potsdamer entführen lassen. Im „ Le Manège “ im Kutschstall findet die Silvestergala „Great Gatsby“ statt. Es gibt entsprechende Livemusik, ein Showprogramm, einen DJ und freilich ein großes Feuerwerk um Mitternacht. Im Eintrittspreis enthalten sind außerdem ein Buffet und eine servierte Vorspeise. Entsprechende Kleidung ist empfehlenswert, wenn der Große Gatsby einlädt. Allerdings verlangt er auch seinen Preis. 135 Euro kostet der Eintritt. Wenige Karten gibt es noch. Der Veranstalter empfiehlt, sie Samstag bis 18 Uhr persönlich abzuholen oder unter der Telefonnummer 28 79 03 11 zu reservieren.

Auch im Krissel’s Primatus gibt es noch wenige Restkarten. Dort ist das Motto orientalisch: „1001 Babelsberger Nacht“. Es gibt ein Buffet mit deutsch-orientalischen Spezialitäten, Bauchtänzerinnen und eine Shisha Lounge. Tickets gibt es für 79 Euro noch Samstag und Sonntag telefonisch unter: 23 53 54 47 und E-Mail: info@krissels.de.

Von Annika Jensen