Potsdam

Sie waren schnell und skrupellos: Reichlich Beute machten am Samstagabend zwei Ladendiebe im Sterncenter am Potsdamer Stadtrand – und das in nur einer halben Stunde. Bei ihrer anschließenden Flucht nahmen sie in Kauf, Menschen zu verletzen – was zum Glück aber nicht geschah.

Rettender Sprung in letzter Sekunde

Die beiden Unbekannten hatten zwischen 17.40 und 18.10 Uhr aus zwei Bekleidungsgeschäften Waren für annähernd 1000 Euro gestohlen. Daraufhin wollten sie sich mit einem BMW davonmachen. Allerdings stellten sich ihnen ein Mitarbeiter und ein Kunde in den Weg – sie versuchten, die Diebe in ihrem Fluchtwagen zu stoppen. Dabei rasten die Täter rücksichtlos auf den Kunden zu, so dass dieser sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte.

Über alle Berge

Den Dieben gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline