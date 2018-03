Skurrile Erklärung für Kennzeichen-Mitnahme

Potsdam. Am späten Montagabend wurde ein Mann im Stechlinweg in Bornstedt dabei beobachtet, wie er eine Kennzeichentafel eines Wagens abschraubte. Anschließend setzte er sich in ein Taxi und ließ sich vom Ort des Geschehens wegfahren.

Der Vorgang war jedoch nicht unbeobachtet geblieben. Ein Zeuge schilderte der Polizei seine Beobachtung. Die Beamten kontaktierten daraufhin die Taxizentrale und ermittelten den Standort des Wagens. Wenig später musste sich der Mann vor den Polizisten rechtfertigen. Seine Erklärung klingt skurril: Nein, das Kennzeichen habe er nicht stehlen wollen, sondern als Erinnerungsstütze mitgenommen.

Er erklärte, dass sein eigener Wagen zugeparkt gewesen sei, er daher den Wagen nicht habe nutzen können und infolgedessen ein Taxi nehmen müssen. Leider. so führte er weiter aus, habe er keinen Stift dabei, um sich das Kennzeichen zu notieren. Daher habe er das Kennzeichen abgeschraubt und mitgenommen, um später „seine zivilrechtlichen Interessen durchzusetzen“, wie die Polizei mitteilte.

Keine gute Idee, denn „Selbstjustiz ist nicht der richtige Weg“, teilte die Polizei mit. Jetzt wird ermittelt,ob der Mann das Kennzeichen vielleicht doch stehlen wollte, seine Erklärung also nur eine Notlüge gewesen ist.

Das abgeschraubte Kennzeichen wurde dem Besitzer bereits wieder ausgehändigt.

Von MAZonline