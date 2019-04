Seit 1992 setzt sich der Migrantenbeirat der Landeshauptstadt für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben aller Potsdamer mit und ohne Migrationshintergrund ein. Der Beirat ist in der Stadtpolitik zudem das einzige Gremium, das Einwohner mit ausländischem Pass wählen dürfen – per Brief. Die Unterlagen dafür werden in den nächsten Tagen versandt.