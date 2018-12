Potsdam

Eisige Temperaturen und glatte Straßen: Der Winter ist in Deutschland angekommen. In der Alpenregion hat es bereits geschneit. Und auch schon ein wenig in Potsdam!

Der erste Schnee ist irgendwie immer etwas besonderes. Die vertraute Umgebung wirkt durch das leichte Schneerieseln verzaubert. Groß und Klein zieht es dann in die Natur. Kleinste Schneemänner werden gebaut und Kinder durch zu dünnen Schnee auf dem Schlitten gezogen.

Potsdam schneit ein

Doch wie hat das eingeschneite Potsdam damals ausgesehen? Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.

Haben Sie auch noch Aufnahmen vom winterlichen Potsdam? Schicken Sie uns das digitale Foto per Mail.

Von Lisa Neumann/RND