So schmeckt es im „Zweihunderteins“

Wer in der Brasserie "Zweihunderteins" am S-Bahnhof Griebnitzsee trockenen Brötchen und lauwarmem Kaffee à la Bahnhofskulinarik erwartet, wird enttäuscht. Seit einem Jahr gibt es das „Zweihunderteins“ am Stadtrand von Potsdam. Die MAZ war vor Ort und hat es getestet.