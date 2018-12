Potsdam

„Mea culpa“, „meine Schuld“, dafür reicht die Erinnerung an den Lateinunterricht noch. Als Katholik weiß man auch um die Bedeutung. Wenn aber ein Restaurant die Schuld auf sich nimmt, dann macht das im ersten Moment stutzig. „Carpe diem“, „nutze den Tag“, das wäre ein noch nachvollziehbarer Name gewesen. Wobei es in diesem Fall doch eher um den Abend geht. Ein Abend in der Eckrestauration Dortusstraße Ecke Hegelallee mag vieles mit sich bringen, nur hat nichts davon mit Schuld zu tun. Höchstens, dass man im gastronomischen Sinne schuldig gesprochen werden kann, wenn man den Laden noch nicht besucht hat.

Das Mea Culpa ist ein spanisches Restaurant, eher eine Tapasbar, die aber auch einem spanischen Nationalgericht und Urlaubsklassiker huldigt, der Paella. Sie steht auch anderswo auf der Karte und muss auch anderswo vorbestellt werden. Meist aber ist die Crux an der Sache, dass sie erst ab zwei Personen zubereitet wird. Den Mengen-Freispruch gibt es im Mea Culpa, dort kann man auch nur eine Portion bestellen. Als am Nachmittag des geplanten Besuchs das Bürotelefon klingelt, fragt eine nette Stimme nach, um wie viel Uhr die Paella denn serviert werden solle. Das dient natürlich einerseits der Organisation in der Küche. Andererseits ist es ein smarter Service, der einen zwischen den Zeilen lesen lässt, dass es bald Abendbrot geben wird.

Zum Spaß gehört die Vielfalt

Im Mea Culpa einen Platz ohne Reservierung zu bekommen, ist fast aussichtslos. Schon am frühen Abend ist es rappelvoll, so wie es in einem bodenständigen, rustikalen und studentenkneipenartigen Restaurant sein soll. Einfaches Holzmobiliar, rote und beigefarbene Wände und ein behände und freundlich zwischen den eng gestellten Tischen agierender Service tragen ihren Teil zu einer Wohlfühlbasis bei.

Was ein bisschen gemein ist: Viele der kalten wie warmen Tapas hören sich, einfach gesagt, lecker an, und man ahnt bereits, dass man zuviel bestellen wird. Zumal die Tapas ja nur die Appetitanreger für die spanische Reispfanne sein sollen. Doch zum Spaß gehört eine Vielfalt auf dem Tisch und der ist bald mit Schüsselchen und Tellern bedeckt: Manchego-Käse, weiße Bohnen in Thunfischcreme, Serrano-Schinken, Albondigas (Fleischklößchen in Tomatensoße) und Gambas.

Die Paella reicht für zwei

Bodenständig-rustikal, das gilt auch für die Küchenleistung. Der Schinken ist recht dick aufgeschnitten, eine Nuance dünner täte dem Geschmackserlebnis besser. Die Bohnencreme ist leider ein wenig zu kühl. Es fehlt an Würze, die Küche dürfte, auch bei anderen Tapas, beherzter rangehen und sich trauen, den Happen mehr Wumms zu geben.

Dennoch leidet der Gesamt-Tapas-Spaß nicht, die Küche ist erfreulicherweise bis Mitternacht geöffnet. Vielmehr ist es erfreulich, dass man an einem sonst verschlafenen Montagabend einen quirligen Abend erleben kann. Auf einer Tafel wird der Wein des Monats, ein Cucuc de la Alberquilla 2016, ein vollmundiger Cabernet Sauvignon, den man auch mit einer passenden Tapa, Entenbrusttranchen mit Granatapfel, ordern kann, bekannt gegeben. Überhaupt kann man sich bei den Weinen getrost, auch wenn es einige schöne Flaschen gibt, an die Offenen halten – gute Qualität, korrekt kalkuliert.

Was uns gut gefiel: Ein entspannter wie quirliger Laden, den man auch nur für ein Glas Wein und ein paar Tapas besuchen kann und in dem es die Paella auch für eine Person gibt. Was uns weniger gut gefiel:Man muss sich nicht dem deutschen Gaumen anpassen, eine eigenständigere beherzte Würzung bringt mehr Authentizität.

Wie zuvor zeitlich besprochen, vollzieht sich gegen Viertel vor sieben der Einmarsch der Paella. Eine große Pfanne wird durch den Gastraum getragen, mancher Kopf dreht sich um und verfolgt das Geschehen, und es wird zu einer Kunst, sie auch noch auf dem Tisch zu platzieren. In weiser Voraussicht aber gibt es kleine Tischanbauten, die eine zusätzliche Abstellfläche bieten. Dass die

Einzelportion für zwei reicht, auch ohne Tapaseinstieg, muss kaum gesagt werden. Gambas, Muscheln, Garnelen, Huhn, alles findet sich im und auf dem Reis – nicht im Übermaß, aber völlig ausreichend. In seiner Bodenständigkeit eine solide Leistung klärt das eine weitere Schuldfrage. Die Küche hat Schuld, dass die nächste Paella in Potsdam auch wieder Made by Mea Culpa sein wird.

Mea Culpa, Dortusstr. 1, 14467 Potsdam, Tel. 0331/201 17 80, www.meaculpa-potsdam.de Plätze: circa 40 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 24 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr Preise: Vorspeisen und Tapas 3 bis 16,50 Euro, Hauptgerichte 13 bis 16,50 Euro, Desserts 3,50 bis 4,50 Euro, Softdrinks 0,2l/ 2,50 Wein 0,2 l 3,50 bis 6,50 Euro, Flasche 18 bis 70 Euro Bier 0,25l/ 2,50

Von Jens Trommer