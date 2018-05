Potsdam

Über 200 verschiedene Arten Stauden und Sträucher gibt es im Staudengarten auf der Freundschaftsinsel. Der Flieder aber überstrahlt zur Zeit alles. Üblicherweise öffnen sich die violetten Blüten Anfang bis Mitte Mai. Wegen des warmen Aprils aber blühen die Sträucher schon seit rund einer Woche – und tauchen den Park in eine lila Blütenpracht.

Chinesischer Flieder blüht im Staudengarten

In dem Staudengarten werden wie in einem Botanischen Garten auf etlichen Schildern Informationen und Erläuterungen zu den verwendeten Pflanzen gegeben. So gibt es heute in dem Garten neben etlichen Fliedersträuchern die zu großen Teilen aus dem Chinesischen Flieder bestehen, unter anderem auch rund 2500 Beetrosen in 30 Sorten.

Von Ansgar Nehls