Innenstadt

Die Sonne strahlte vom Himmel, an jeder Ecke tönte eine andere Musik und zwischendurch wurden die Gäste mit leckeren Burgern, Falafeln oder afrikanischen Spezialitäten versorgt. Kurzum: Die 14.Potsdamer Erlebnisnacht am Samstag war ein voller Erfolg. Zwischen Nauener Tor, Friedrich-Ebert-Straße, Luisenplatz und Holländer Viertel flanierten zahlreiche Besucher durch die Straßen und ließen sich von Karrikaturistin Nina Heinke zeichnen oder tanzten unterm Nauener Tor zu Salsa Musik. Auch Bettina Boucsein (49) aus Potsdam-Rehbrücke hatte ihre Freude an dem Fest. „Ich war schon im letzten Jahr hier. Ich lasse mich einfach treiben – es ist immer wieder schön.“

Zur Galerie Musik, Show und Tanz: Die Potsdamer Erlebnisnacht hatte auch 2018 wieder eine Menge zu bieten.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Performance Moritz von Treuenfels und Marc Eisenschink, die auf der Bühne am Jägertor das Publikum mit Musik von Rio Reiser aus dem Schauspielmusical am Hans Otto Theater begeisterten. Dass sich zwischenzeitlich der Himmel kurz zuzog, nahmen die Gäste gelassen. „Die Vielfalt und die Atmosphäre sind toll. Und dass es sich ein bisschen zuzieht, stört uns nicht – die Lichtshow ist doch wie bestellt“, sagt Besucherin Gabriela Lauff aus Berlin. Zum Glück blieb es – zumindest in der Potsdamer Innenstadt – bis zum Schluss trocken.

Von Anne Knappe