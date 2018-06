Teltower Vorstadt

Am Sonnabend treffen sich 85 Delegierte des SPD-Unterbezirks Potsdam im Humboldt-Gymnasium, um einen neuen Vorstand zu wählen. Im Fokus: Die Wahl der neuen Vorsitzenden beziehungsweise des neuen Vorsitzenden. Denn zum ersten Mal seit langem gibt es wieder eine Kampfkandidatur: Unterbezirkschefin Ulrike Häfner – seit zwei Jahren im Amt – wirft erneut ihren Hut in den Ring. Auch der Stadtverordnete und Babelsberger Ortsvereinschef David Kolesnyk hat seine Kandidatur erklärt.

David Kolesnyk. Quelle: Bernd Gartenschläger

Während der Wettstreit um den Vorsitz von etlichen Mitgliedern als Ausweis der Meinungsvielfalt und des Diskussionswillens in der Potsdamer SPD gepriesen wird, kommt das interne Duell dem SPD-Oberbürgermeisterkandidaten und Sozialdezernenten Mike Schubert wohl weniger zupass. Immerhin hat der Aspirant für den Rathaus-Chefsessel nun nicht mehr das alleinige Rampenlicht. Auf dem Ablaufplan stehen Reden von Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) und von Schubert. Sowohl die mutmaßliche „Inthronisierungsrede“ des Amtsinhabers als auch die programmatische Rede des potenziellen Jakobs-Nachfolgers zum Wahlkampfauftakt– beide drohen nun etwas in den Schatten gestellt zu werden von dem innerparteilichen Zweikampf.

OB Kandidat Mike Schubert (SPD) r Quelle: Bernd Gartenschläger

Ulrike Häfner – 1968 in Erfurt geboren – hat seit 1999 ihren Lebensmittelpunkt in Potsdam. Die studierte Sozialarbeiterin war lange Vorstandsreferentin des Paritätischen Landesverbands Brandenburg – heute ist sie Referentin der Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Sie gilt als eher moderierende Vorsitzende. Die starke Einbindung der Parteibasis bei der Kür des SPD-Oberbürgermeisterkandidaten geht auch auf ihr Konto. „Das Verfahren zur Nominierung unseres Oberbürgermeisterkandidaten war beispielhaft und zeigt, wohin ich will. Die Mitgliederforen und die Beteiligung von nahezu 350 Mitgliedern auf unserer Vollversammlung waren bislang einzigartig in unserer Geschichte“, schreibt Häfner in ihrer Kurz-Vorstellung im Vorfeld des Unterbezirksparteitags. Sie ist Mitglied im Ortsverein Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld.

Während Häfner in erster Linie die Frau des Austauschs und des Ausgleichs ist, kann David Kolesnyk in puncto realer kommunalpolitischer Erfahrung mehr auf der Habenseite vorweisen. Der 28-Jährige geborene Potsdamer – Diplom-Jurist, derzeit im Referendariat bei der Staatsanwaltschaft – ist seit längerem Mitglied der Fraktion und Vorsitzender im Jugendhilfeausschuss. Kolesnyk gehörte zum engeren Wahlkampfteam der Bundestagsabgeordneten Manja Schüle. Die SPD habe in Potsdam „viel erreicht“, schreibt er in seiner Vorstellung: „Wir dürfen uns die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Wir müssen miteinander über unsere Positionen streiten und mit diesen klar nach außen treten. Wenn wir erst zwei Wochen vor der Wahl erklären, warum man denn bitte SPD wählen soll, ist das zu spät.“ Neben der Wahl stehen auch noch zahlreiche Anträge auf der Tagesordnung des Parteitags.

Von Ildiko Röd