Die Sanierung des früheren Terrassenrestaurants und der Verkauf des Brauhausberg-Hangs an die Plattner-Stiftung sind bereits am Mittwoch Thema in der Stadtverordnetenversammlung. Der Oberbürgermeister möchte eine Grundsatzentscheidung zum Plattner-Angebot als Sofortbeschluss.