Spekulationsverdacht in Potsdam-Bornstedt

Potsdam-Bornstedt. Die SPD dringt auf Bewegung bei der Entwicklung der Brache an der Gabelung von Pappelallee und Reiherweg in Bornstedt. Der Oberbürgermeister werde „gebeten, mit dem Besitzer des Grundstücks Kontakt aufzunehmen und die beantragte Bebauung mit Studentenwohnraum bzw. die Herrichtung des Grundstücks anzumahnen“, heißt es in einem Antrag, der am Mittwoch auf der Tagesordnung der Stadtverordneten steht.

Initiator ist Uwe Adler, der in der Nähe wohnt und immer wieder auf die Brache angesprochen wird. In Bornsted herrschten „Ärger und Unverständnis“: „Sie fragen mich: Mensch Uwe, was ist denn mit dem Grundstück los? Ein Spekulationsverdacht steht im Raum“, sagt er. Bis 2015 stand auf dem mit Unkraut überwucherten Gelände das 1936 errichtete Offizierskasino der Neuen Kriegsschule.

Das ehemalige Kasino im Oktober 2012. Quelle: Christel Köster

Es war in einem guten Zustand, erinnert sich Volker Schobeß, der in dem Kasino mit Mitstreitern ein Militärmuseum für Brandenburg-Preußen eröffnen wollte. 4,5 Millionen Euro waren für den Umbau geplant, 500 000 sollte das Grundstück kosten. 2012 wurde das Projekt wegen fehlender Finanzen abgesagt, die Militariasammlung des Fördervereins ging ans Potsdam-Museum.

Das Kasino mit dem zwei Etagen hohen Ballsaal weckte Träume im Kiez. Von einem Kulturzentrum für den Norden ähnlich dem Babelsberger Lindenparks war 2013 bei einem Gespräch mit der damaligen Kulturdezernentin Iris-Jana Magdowski (CDU) in der Villa Feodora die Rede. Ende 2013 erwarb eine Immobiliengesellschaft das 4500 Quadratmeter große Grundstück. Dann wurden Pläne für den Bau von 166 Studentenwohnungen und den Abriss des Kasinos bekannt. Nur der Zaun ist geblieben.

„Seit 2015 hat der Besitzer die Baugenehmigung“, so der SPD-Mann nach Recherchen im Rathaus. Doch die Potenziale würden „trotz des Bedarfs nicht abgerufen: Es ist ein wildes Grundstück mitten im Norden der Stadt“. Den letzten Kontakt zwischen Stadt und Bauherrn habe es „im September 2015 gegeben“, sagt Adler, der jetzt Klarheit will.

Von Volker Oelschläger