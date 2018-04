Verkehr in Potsdam - Sperrungen, Sperrungen

Geduld ist gefragt und Umwege sind nötig für Nutzer der Nutheschnellstraße. Friedrich-Engels-Straße: An der Böschung hinauf zur Schnellstraße beginnt die nächste Bauphase: Stadtauswärts wird der Verkehr über das Provisorium geführt – Tempo 30! Für den Abbau von Leitplanken wird ab Montag in stadtauswärtiger und voraussichtlich ab Mittwoch in stadteinwärtiger Richtung je eine Spur gesperrt – Staugefahr stadteinwärts! Der Neuendorfer Anger ist voll gesperrt, ebenso eine Fahrspur der Auffahrt Friedrich-Engels-Straße.

Horstweg: Zur Erneuerung der Fahrbahn wird ab Montag die Ab/Auffahrt Horstweg stadteinwärts zwischen Schnellstraße (L40), Rudolf-Moos-Straße und Horstweg voll gesperrt.

Schnellstraße: Für die Sanierung des nördlichen Geh/Radweges neben der L 40 wird dieser ab Montag zwischen Mühlenstraße und Humboldtbrücke voll gesperrt. Eine Umleitung ist unmittelbar über die Straße Am Babelsberger Park und Rampe zur Humboldtbrücke ausgewiesen.

Großbeerenstraße: Zur Herstellung eines Hausanschlusses wird eine Fahrspur im Bereich des Bahnüberganges Medienstadt gesperrt. Es gibt weiter eine Spur pro Richtung.

Berliner Straße: Für Sanierungsarbeiten an Regenabläufen und Schächten wird eine Spur zwischen Holzmarktstraße und Schnellstraße in Richtung Schnellstraße gesperrt. Es gibt dann nur noch eine gemeinsame Spur geradeaus und nach rechts.

Pappelallee: Zum Bau eines Hausanschlusses ist die Pappelallee in Höhe Ruinenbergstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt. Staugefahr!

Zeppelinstraße: Für Gerüstbauarbeiten ist eine stadtauswärtige Spur der Zeppelinstraße in Höhe Stormstraße bis voraussichtlich Ende April gesperrt.

Templiner Straße: Zur Fahrbahnsanierung ist die Templiner Straße Potsdam und Caputh dicht. Die Auto-Umleitung führt Caputh und Michendorfer Chaussee. Fußgänger und Radler sind nicht betroffen.

Karl-Liebknecht-Straße: Für eine Haussanierung mit Gerüst ist eine Spur an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es gibt in jede Rrichtung nur noch eine Fahrspur.

Schlaatzweg: Für die grundhafte Sanierung des Schlaatzweges ist dieser zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schlaatzstraße voll gesperrt.

Von Rainer Schüler