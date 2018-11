Babelsberg

Die Bundesregierung trifft sich am Mittwoch zu einer zweitägigen Klausur am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut am Uni-Campus Griebnitzsee. Sie berät über die digitale Offensive. In diesem Zuge kommt es zu Verkehrsbeschränkungen.

Stahnsdorfer Straße gesperrt

Die Stahnsdorfer Straße wird am 14. und 15. November von der Kreuzung mit der August-Bebel-Straße bis zur Einmündung der Rote-Kreuz-Straße gesperrt. Eine Umleitung wird durch die Rote-Kreuz-Straße und die Steinstraße ausgeschildert werden. Auch für Radfahrer und Fußgänger ist kein Durchkommen. Der Buslinienverkehr wird umgeleitet.

Von MAZonline