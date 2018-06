Potsdam

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei gegen 11 Uhr darüber informiert, dass es am Treffpunkt Nagelkreuz am Bauplatz der Garnisonkirche in Potsdam brennt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Zeugin das Feuer gemeldet. Mitarbeiter der Einrichtung konnten das Feuer jedoch selbstständig löschen.

Durch das Feuer brannte teilweise der Holzboden und eine Holzwand ab. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung auf, auch Kriminaltechniker waren im Einsatz.

Da ein politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu wenden.

Hintergrund Bis zur Fertigstellung des Turmes ist der künstlerisch gestaltete Container („Treffpunkt Nagelkreuz“) mit dem Nagelkreuz aus Coventry sichtbares Zeichen und Treffpunkt direkt an der Baustelle in der Breiten Straße. Hier beginnen die Baustellenführungen, hier werden Andachten und Friedensgebete zu besonderen Anlässen abgehalten. „Ein Ort der Begegnung und des Friedens mitten im Trubel der Stadt“, so die Stiftung, die daran erinnert, dass jeder eine Patenschaft für den Treffpunkt Nagelkreuz übernehmen kann, um den „guten Geist der Bauarbeiten“ zu stärken.

Von MAZonline