Kilometerweite Staus in Potsdam. Vor allem die Arbeiten auf der Nutheschnellstraße in Richtung Innenstadt führen seit Montagmorgen zum zeitweisen Verkehrschaos. Besserung noch nicht in Sicht. Lange Autoschlangen werden wohl auch in den nächsten Tagen zum Stadtbild gehören.

Diese Ausnahmesituation hätte nach Ansicht des Landesbetriebes Straßenwesen zumindest entschärft werden können. Stadteinwärts ist der Stau zwar nicht vermeidbar, aber die Stadt Potsdam hat ihn durch die Sperrung der Horstwegabfahrt verschärft.

Der Landesbetriebes Straßenwesen war erst vor einer Woche durch die Stadt darüber informiert worden. „Wir haben sofort schwere Bedenken geäußert“, sagte der Dezernatsleiter für Planung, Frank Schmidt, der MAZ. „Es war klar, dass damit die einzige Umfahrmöglichkeit der Böschungsbaustelle „verbaut ist“. Der Landesbetrieb seinerseits könne keine Lösung für dieses verschärfte Stauproblem anbieten.

Von Peter Degener