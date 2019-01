Potsdam

Nachdem es durch privates Feuerwerk in der Neujahrsnacht zu zahlreichen Verletzungen, Gebäudeschäden und Feuerwehreinsätzen kam, prüft die Stadtverwaltung die Einführung von punktuellen Böllerverbotszonen im Stadtgebiet. Das berichteten die Potsdamer Neuesten Nachrichten am Donnerstag.

Stadt bilanziert die Schäden und die Möglichkeiten von Verboten

„Die verschiedenen Bereiche der Verwaltung werden eine Bilanz von Silvester ziehen und die Schadensbilder ermitteln. Auf dieser Grundlage werden wir den Stadtverordneten im zweiten Halbjahr eine Mitteilungsvorlage mit einer Empfehlung geben“, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Donnerstag der MAZ. Unter anderem die Feuerwehr, das Ordnungsamt, der Umweltbereich und die Denkmalpflege gehören zu den Verwaltungsbereichen, die nun Stellungnahmen erarbeiten.

In anderen deutschen Städten werden historische Innenstädte geschützt

In anderen deutschen Städten gibt es solche Verbotszonen bereits, etwa an der Ostsee, wo Häuser mit Reetdächern besonders von Feuer gefährdet sind. Auch in Fachwerkstädten wie Quedlinburg im Harz, dessen Innenstadt zum Weltkulturerbe gehört, gelten Sicherheitszonen um gefährdete Denkmale.

Schlösserstiftung steht der Initiative positiv gegenüber

Die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) begrüßt die Initiative. „Wir haben in unseren Liegenschaften ein solches Verbot und es wäre viel hilfreich, wenn die Stadt in den Randbereichen zu den Parks ein solches Verbot in Erwägung ziehen würde. Das obliegt allerdings allein den Stadtverordneten“, sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee der MAZ.

Wie auch in den Vorjahren kam es vor allem am Schloss Sanssouci und am Flatowturm im Babelsberger Park zu Raketenabschüssen. „Unsere Sicherheitskräfte vor Ort haben versucht das zu unterbinden und auch Verwarnungen ausgesprochen“, sagt Kallensee. Jedoch könnten die Sicherheitsleute nicht überall zugleich sein.

Das Dampfmaschinenhaus in Form einer Moschee wurde am Silvesterabend durch Feuerwerk beschädigt. Quelle: Bernd Gartenschläger

An der „Moschee“ an der Havelbucht gab es größere Schäden

Der größte Schaden an einem Denkmal der Stiftung entstand am Dampfmaschinenhaus an der Havelbucht – außerhalb der Parks. Am Silvesterabend wurde die historische Verglasung des Hauptportals der „Moschee“ laut Kallensee „weitgehend zerstört“.

Das Potsdamer Pumpspeicherwerk an der Breiten Straße und zuständig für die Wasserzufuhr der Fontäne unterhalb vom Schloß Sanssouci erlitt in der Silvesternacht im Eingangsbereich einen Glasfensterschaden Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Stadtentsorgung rechnet mit 15 Tonnen Feuerwerksmüll

Derweil sind die Mitarbeiter der Stadtentsorgung (Step) damit beschäftigt, die Reste der Knallerei zu beseitigen. „Bereits am 1. Januar wurden 5,6 Tonnen Material eingesamt und wir gehen von zehn weiteren Tonnen in den nächsten anderthalb Wochen aus“, sagte Stadtwerke-Sprecher Göran Böhm der MAZ. Damit ist das Gesamtaufkommen deutlich geringer als im Vorjahr, als etwa 20 Tonnen zusätzlicher Müll durch Feuerwerk angefallen war.

Nach den großen Plätzen und Straßen werden in der zweiten Kalenderwoche vor allem öffentliche Grünanlagen gesäubert. Neben den rund 100 Mitarbeitern, die regulär bei der Reinigung der Straßen im Einsatz sind, wurden für die Feuerwerksbeseitigung 22 Mitarbeiter zusätzlich engagiert.

In der zweiten Kalenderwoche wird die Stadtentsorgung schqwerpunktmäßig die öffentlichen Grünflächen säubern. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von MAZonline