Drewitz

Die Verwertung der Potsdamer Bioabfälle ist nur noch bis Ende 2019 gesichert. So lange kann das organische Material auf der Pro Arkades-Anlage in Zossen kompostiert werden, doch das System gilt nach den verschärften Anforderungen des Düngemittelrechts als problematisch: Die vielfach verwendeten grünen Biomüll-Tüten verrotten nämlich viel zu langsam. Sie brauchen dafür etwa ein halbes Jahr, während der geschredderte Bioabfall nur ein paar Wochen braucht. Und die grünen Tüten hinterlassen laut Stadtverwaltung nach ihrer Zersetzung Mikroplastik im Boden und gelangen damit in die Nahrungskette. Das habe „negative Folgen für die Landwirtschaft“, heißt es im Entwurf des Potsdamer Abfallwirtschaftskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2023, das die Nutzung dieser Tüten nun sogar verbietet. „Wenn die Stadtentsorgung diese grünen Beutel in einer Biotonne sieht, wird die Tonne nicht geleert“, sagt Nicole Prestin, Bereichsleiterin für öffentlich-rechtliche Entsorgungsaufgaben.

Potsdam wolle weg von der Verrottung des Biomülls und hin zu einer Vergährung, aus der Biogas entsteht, sagte sie. Es gebe derzeit aber im Land Brandenburg keine Kapazitäten für eine so hochwertige Verwertung. Trotzdem müsse Potsdam die Verwertung im kommenden Jahr europaweit neu ausschreiben und werde die Vergährung als „wesentliches Kriterium“ bei der Beurteilung der Angebote festschreiben.

Da es weder im Land Brandenburg noch in Berlin ausreichende Aufnahmemöglichkeiten für Potsdam Bio-Müll gibt, könnten die Entsorgungswege weit länger werden als bisher und die Kosten steigen, warnte sie. Potsdam sollte prüfen, ob es sich bei der Bio-Verwertung mit anderen Kommunen und Kreisen zusammentun und eine eigene Verwertungsanlage errichten lassen kann; um Bau und Betrieb könnte sich dann auch die Stadtentsorgung Potsdam bewerben. Mindestens 20000 Tonnen pro Jahr müssen zusammenkommen, um eine solche Anlage rentabel zu machen. Nach 6500 Tonnen im Auftaktjahr –geplant waren nur 4900 –kam die Stadt im vergangenen Jahr auf 7100 Tonnen, und die Menge steigt, weil die Stadt wächst.

Sie dürfte auch steigen, weil die Stadt ihre Umweltbildung verstärken will von der Kita über die Schulen bis zu den Berufsschulen. Dann wird noch konsequenter getrennt. Dazu gehört laut Prestin auch, das Altglas wieder aus dem Restmüll zu holen, sorten- und farbrein am besten, denn das entlastet die Verbrennungsanlagen und bringt Erlöse. In Potsdam ist die Glaserfassung auf dem Rückgang, seit vor allem die unterirdischen Sammelanlagen mangels Wartung aus dem Verkehr gezogen werden. Die Stadt möchte im Falle von Neubauten für Discounter dafür sorgen, dass die Altglasbehälter aufstellen: „Das könnte durchaus Kunden an diese Anbieter binden“, glaubt Prestin.

Handlungsbedarf für die Müllentsorgung sieht Prestin im Potsdamer Norden. Die Fahrtwege der Entsorgungsfahrzeuge etwa nach Krampnitz seien eigentlich zu weit, sagt sie. Es mache Sinn, dort einen Umschlagplatz und einen Wertstoffhof aufzubauen.

Von Rainer Schüler