Potsdam/Berliner Vorstadt

Rathaussprecherin Christine Homann bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass die schon seit Jahren geplante Verlängerung des Uferweges der Schiffbauergasse über das Grundstück der Villa Tummeley für lange Zeit ausgesetzt werden soll.

Aktuell ist der Uferweg am Kulturquartier zwischen Humboldtbrücke und VW-Designzentrum rund 600 Meter lang. Mit dem Grundstück der Villa Tummeley, die nach jüngsten Meldungen bis Mitte 2019 zur hochpreisigen Wohnanlage ausgebaut werden soll, kämen weitere 100 Meter hinzu. Allerdings will die Stadt den Weg dort erst öffnen lassen, wenn auch die dahinter anschließenden Grundstücke bis zum Aldi für Passanten freigegeben sind.

Die Crux dieses Plans: Im Gegensatz zum Griebnitz- und zum Groß Glienicker See, wo öffentlich genutzte Uferwege bereits vorhanden waren und auch planungsrechtlich festgeschrieben sind, hat es Vergleichbares am Tiefen See nördlich der Schiffbauergasse noch nie gegeben. Der Stadt sind die damit verbundenen Probleme bewusst.

Auf die Frage, bis wann und auf welcher juristischen Grundlage der Weg bis zum Aldi-Markt geöffnet werden soll, antwortet die Rathaussprecherin: „Da es sich um kleinteiliges privates Eigentum handelt, ist die Umsetzung der Verlängerung nur mit sehr viel Geduld und im Rahmen jeweiliger Eigentumswechsel, zum Beispiel durch gesetzliche Vorkaufsrechte, möglich.“

Die Öffnung des Weges vor der Villa Tummeley ohne eine anschließende weitere Verlängerung wäre für die Potsdamer nach Darlegung der Stadt eher eine Enttäuschung.

Auf die Frage, warum, der Uferweg an der Villa nicht schon vor der Klärung der übrigen Grundstücke geöffnet wird, antwortet die Sprecherin: „Weil eine Sackgasse kein attraktiver Uferweg ist, sondern die Besucher eher enttäuschen würde. Wenn der Uferweg Richtung Aldi verlängert wird, ist dies keine Sackgasse mehr, da es dann eine Verbindung zur Berliner Straße über ein städtisches Grundstück gibt.“

Öffentlich gemacht wurden die Pläne für den Uferweg am Tiefen See mit der Rahmenplanung für das 2002 festgelegte Sanierungsgebiet Schiffbauergasse. „Der überörtlich vorgesehene Uferweg (aus der Berliner Vorstadt) wird über die Stadtterrasse, den Stadtgarten und im weiteren Verlauf des Potsdamer Havelufers in südlicher Richtung fortgesetzt“, hieß es etwa im Mai 2003 in einem Informationsblatt des Sanierungsträgers mit beigefügter Skizze: Stadtterrasse meinte demnach das Ufer mit dem Liegeplatz des Restaurantschiffs „John Barnett“, gefolgt vom „Gartenweg mit Schotterplatz“ auf Höhe des heutigen VW-Designcenters und dem „Uferwanderweg“ im nördlichen Abschnitt des Sanierungsgebietes auf dem Grundstück der Villa Tummeley.

Das herrschaftliche Gebäude im Tudorstil sollte ursprünglich zum Tagungszentrum für den VW-Konzern ausgebaut werden, der es 2006 vom Energieversorger Eon erworben hatte. Der Ausbau zur Wohnimmobilie wurde nach Angaben von Sprecherin Homann „im Zusammenhang mit dem Weiterverkauf und vor dem Hintergrund einer zweckmäßigen weiteren Verwendung des Baudenkmals“ genehmigt: „Andere Nutzungen erwiesen sich als nicht umsetzbar, daher musste die ursprüngliche Entwicklungsabsicht leider aufgegeben werden.“

Die Wohnungen kosten laut Internetseite „Villa Tummeley am Tiefer See“ zwischen 1,19 und 2,25 Millionen Euro.

Freie Uferwege als politisches Ziel Die Erschließung der Uferabschnitte, ein naturnaher Ufergrünzug und die Schaffung eines durchgängigen Uferweges wurden im Landschaftsplan der Landeshauptstadt wurden als Planungsziele festgeschrieben. Dennoch sorgt der Streit um den freien Zugang zum Wasser immer wieder für Schlagzeilen. Namhafteste Konfliktherde in Potsdam sind der Griebnitz- und der Groß Glienicker See. Am Griebnitzsee wird um 2,8 Kilometer des einstigen Postenwegs der DDR-Grenztruppen gestritten, die zu erheblichen Teilen von Anrainern blockiert sind. Aktuell sind 25 Normenkontrollklagen von Anrainern gegen den zur Sicherung des Uferwegs verabschiedeten Bebauungsplan anhängig, das Mediationsverfahren ist vor der politischen Sommerpause gescheitert. Um rund zwei Kilometer geht es in Groß Glienicke. Dort sollen fast 20 Anrainer noch in diesem Jahr per Enteignungs- und Entschädigungsbeschluss vom Land gezwungen werden, den Uferweg über ihre Grundstücke rechtsverbindlich hinzunehmen.

Von Volker Oelschläger