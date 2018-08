Potsdam

Die Stadt will überhöhte Kita-Gebühren zurückzahlen. Das hat Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) am Donnerstag bekräftigt. „Wir wollen wieder Ruhe haben und keine gerichtlichen Auseinandersetzungen“, sagte er. Eine Verpflichtung zur Rückzahlung überhöhter Gebühren gebe es nicht, die Stadt plädiere aber für eine freiwillige Erstattung –freiwillig deshalb, weil es keine richtungweisenden Gerichtsurteile dazu gibt.

Nach umfangreichen rechtlichen Prüfungen legt die Stadt den Abgeordneten nun acht Varianten vor, aus denen eine gewählt werden muss. „Wir wollen einen möglichst breiten Konsens mit den Trägern und den Eltern“, so Schubert, der damit rechnet, dass eine der finanziell mittleren Varianten gewählt wird. Dann könnte die Stadt rund 4,7 Millionen Euro für jedes der zweieinhalb strittigen Jahre zahlen müssen, zusammen 12 Millionen. Der teuerste, aber juristisch ungefährlichste Weg zur Befriedung der Lage kostet die Stadt bis zu 25,6 Millionen Euro, der billigste – alles bleibt wie es ist – kostet nichts, würde aber rechtliche Auseinandersetzungen mit ungewissem Ausgang bringen.

Bis zu 285 Euro zu viel haben Eltern pro Monat für einen Krippenplatz in Potsdam gezahlt. Anhand einer Beispielrechnung mit einem Träger habe man festgestellt, dass der Höchstsatz für Eltern pro Monat maximal 298,21 Euro betragen dürfe. Er liegt im Krippenbereich, wo der größte Betreuungsaufwand herrscht, derzeit aber bei 584 Euro für Einkommen über 149 000 Euro.

Der Streit um die Satzung war an den Betriebskosten der Träger und an der Weitergabe von pädagogischen Betreuungskosten an die Eltern entbrannt, die der Stadt vom Land erstattet werden. Sie dürfen daher nicht bei den Elternbeiträgen zu Ungunsten der Eltern einkalkuliert werden.

Wie viel Eltern mit weniger Einkommen als dem beispielhaft durchgerechneten Höchstsatz zu viel bezahlt haben, kann man noch nicht sagen. Wenn es eine Entscheidung der Stadtverordneten für eine Rückzahlungsvariante gibt, müssen die Eltern darüber mit ihrem jeweiligen Kita-Träger verhandeln und dazu ihre Einkommen zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Juli 2018 vorlegen. Haben sie entsprechend der gewählten Variante einen Anspruczh auf Rückerstattung, kann der auszahlende Träger das Geld von der Stadt zurückverlangen, die ja die strittige Kitagebührensatzung aufgestellt hatte.

Die Stadt will zusammen mit den Trägern eine Servicestelle einrichten, die die Rückzahlungsansprüche ausrechnet und abwickelt.

Ab August 2018 gelten neue Beiträge für Krippen-, Kita- und Hortplätze in Potsdam. Dabei werden alle Eltern entlastet, unabhängig vom Einkommen. Es gilt eine lineare Beitragsstaffelung, womit eine zentrale Forderung des Kita-Elternbeirats umgesetzt worden ist. Bislang zahlten die mittleren Einkommen proportional die höchsten Beiträge. Da aber im Vergleich zur alten Satzung vor allem die Höchstsätze deutlich sinken, profitieren insbesondere Gutverdiener von der neuen Beitragstabelle. Es zahlt niemand mehr als vorher.

Die Stadt hatte zuvor über Jahre deutlich höhere Beiträge erhoben als zulässig, weil auch Personalzuschüsse des Landes auf die Eltern umgelegt wurden. Ohne diese Umlage müssen bei den besonders betreuungs- und kostenintensiven Krippenplätzen auch Spitzenverdiener nicht mehr bis zu 584 Euro monatlich zahlen, sondern höchstens 298 Euro. Damit sind Potsdams Kitaplätze im Vergleich der kreisfreien Städte nicht mehr die teuersten, sondern sogar die günstigsten. In Cottbus liegt der Höchstsatz bei 439 Euro, in Brandenburg an der Havel bei 339 Euro und in Frankfurt (Oder) bei 317 Euro.

Sollte die Rückerstattung im Höchstbereich von knapp zehn Millionen Euro pro Jahr liegen, wird ein Nachtragshaushalt nötig. Dann müssen die Stadtverordneten sagen, woher das Geld kommen soll.

Insgesamt wendet die Stadt rund 109 Millionen Euro für die Kindertagesbetreuung im Jahr auf. Die Kosten für das von der Landesregierung vorgesehene beitragsfreie Vorschuljahr betragen in Potsdam bei rund 2000 Kindern rund drei Millionen Euro. Sie werden vom Land Brandenburg gezahlt.

Die Einkommensgrenze, ab der Höchstbeträge fällig sind, liegt bei nur noch 92000 Euro. Die Verwaltung hat sich hier an den Städten Brandenburg und Frankfurt orientiert, wo 80 000 Euro angesetzt werden, und das höhere Durchschnittseinkommen der Potsdamer einbezogen. Bisher lag die höchste Einkommensstufe noch bei 149 500 Euro. Etwa elf Prozent der Eltern anstatt nur zwei Prozent zahlen damit künftig den – deutlich niedrigeren – Höchstbeitrag für die Kinderbetreuung.

