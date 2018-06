Brandenburger Vorstadt

Die Brandenburger Vorstadt in Potsdam ist „wie ein Dorf in der Stadt“, sagt Antje Härtel. Unter den Nachbarn gebe es einen starken Zusammenhalt. Die Potsdamerin war eine unter 3000 Besuchern, die am Samstag über den Tag verteilt das Stadtteilfest „Affe, Schaf & Känguru“ besuchten. Schon seit Jahren ist das Fest für Härtel ein fester Anlaufpunkt, um die Nachbarn am Dr.-Rudolf-Tschäpe-Platz zu treffen, zu schauen, was an Ständen dazu kommt, was bleibt, was verschwunden ist. Umrahmt wird das Fest durch ein buntes Programm – Tänzer, Musiker, die Platzwette mit Oberbürgermeister Jann Jakobs.

Zur Galerie Zum 19. Mal sind die Bürger der Brandenburger Vorstadt beim Stadtteilfest zusammen gekommen. Es gab ein buntes Programm und viele Stände von Vereinen, Institutionen und Geschäften aus dem Stadtteil Potsdam-West. Fotograf Martin Müller hat einige Eindrücke mit der Kamera festgehalten.

Der sollte in diesem Jahr sein Wissen über den Stadtteil anhand Fotografien beweisen. Immerhin: rund 50 Prozent der gestellten Aufgaben konnte er beantworten. Manches Mal wusste er die Anekdoten zu dem, was zu sehen war, die Straße aber oder der Ort fiel ihm im Wortlaut nicht mehr ein.

Der Wandel im Stadtteil

Der Stadtteil Potsdam-West hat sich seit der Wende verändert, sagt Wolfgang Preller, der seit 1976 Anwohner ist. Damals sei der Großteil der Wohnungen sanierungsbedürftig und mit Kohleheizungen ausgestattet gewesen. Mit der Sanierung kamen insbesondere in der Brandenburger Vorstadt neue Bewohner – statt Studenten leben inzwischen größtenteils Familien vor Ort. „Früher sprangen hier nur ein paar Kinder herum“, sagt er. Heute seien es sehr viele, die etwa auf dem Fest ihr eigenes Spielzeug basteln, selbst gebackene Kekse essen oder tanzen konnten. Nur das Lagerfeuer fiel aus, weil es auch ohne lodernde Flammen heiß genug war. Stattdessen setzten die Bürger auf eine Lasershow.

Wolfgang Preller lebt seit den 70ern in der Brandenburger Vorstadt. Er ist politisch bei der Linken engagiert. Quelle: Martin Müller

Für den amtierenden OB ist der Stadtteil in den vergangenen Jahren immer weiter aufgewertet worden. „Es hat eine ganz besondere Identität in der Brandenburger Vorstadt zu wohnen, zum Beispiel die intensive Nachbarschaft. Ich assoziiere mit dem Teil Potsdams eine ganz hohe Lebensqualität.“ Es sei ein funktionierender Mikrokosmos in der Stadt. Das Fest sieht er als Teil dessen, denn es ist von Bürgern für Bürger.

Tschäpeplatz als Kiezmitte – ohne Autos?

Seit 1996 organisiert der Verein Brandenburger Vorstadt in enger Kooperation mit der Erlöserkirche das Zusammenbringen der Menschen aus dem Kiez. Die seien nach Ansicht von Vereinschef Kai Weber „aufgeklärt und tolerant.“ Seit zehn Jahren lebt er mit seiner Familie vor Ort. Weber ist einer, der sich wie viele im Kiez engagieren. „Es ist ein sehr lebendiger Stadtteil und immer wieder schön zu sehen, wer sich alles in das Leben einbringt“, sagt Liane Liesegang. Mit ihrer Tochter Antonia ließ sie Seifenblasen über dem Tschäpeplatz in Richtung Krone der alten Riesenbuche aufsteigen, auf deren umschließende Bank – ein angenehmer Schattenplatz an diesem Tag – kein einziger Platz frei blieb. Dieser Platz sei einer der schönsten im Stadtteil, meint Antje Härtel. Allerdings hat sich um ihn eine Diskussion entfacht, weil er vielmehr als Parkplatz dient denn als Ort des Zusammenlebens.

Liane Liesegang und Tochter Antonia auf dem Stadtteilfest in der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Christin Iffert

Das Buden-Dorf des Stadtteilfestes verlieh dem Wunsch des Stadtteilnetzwerks Brandenburger Vorstadt am Samstag Rückenwind, den Tschäpeplatz als Mittelpunkt des Kiezes aufzuwerten, indem man das Autoparken im Innenkreis um die Riesenbuche verbietet. Um die rund 15 Stellplätze dort nicht zu beseitigen und die Parkplatznot im Viertel nicht zu verschärfen, hat das Netzwerk vorgeschlagen, im Außenring nicht mehr parallel zum Gehweg zu parken, sondern senkrecht oder leicht schräg zur Bordsteinkante. Nach Auskunft von Franziska Lehmann aus der Verkehrsbehörde geht das aber nicht, weil Rettungs- und Müllfahrzeuge dann nicht mehr um die Kurven kommen.

Parken in der Brandenburger Vorstadt Parken am Tschäpeplatz sorgt für Diskussionen. Quelle: Rainer Schüler

Einzig denkbarer Kompromiss wäre, tagsüber das Innenrand-Parken zu verbieten und vom Abend bis zum nächsten Morgen wieder zu erlauben. Viele Besucher des Festes sahen die Situation gelassener. Wo solle man auch sonst parken, waren sie sich größtenteils bei einer Befragung durch die MAZ einig. Kai Weber hingegen glaubt, es täte dem Platz gut, autofrei zu sein. „Das Fest zeigt, wie belebt dieser Ort sein und welche Aufenthaltsqualität er haben kann“, sagt er. Wenn es also einen Ort gebe, der die Möglichkeit biete, die Parksituation zu entschärfen, dann sollte man die Autos zuerst am Tschäpeplatz wegnehmen. Es sei aber auch an den Menschen, stärker auf PKW zu verzichten. Jann Jakobs bestätigte den immensen Druck um die Parksituation. „Autos sind nie eine Zierde. Möchte man sich darauf einigen, dass hier keine Autos stehen, braucht es einen engen Dialog mit den Bürgern“, sagte er.

Kai Weber (Vorsitzender Brandenburger Vorstadt e.V.) schätzt die Offenheit der Menschen in der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Martin Müller

Dass im Stadtteil keine Parkplatzkatastrophe ausbricht, wenn der gesamte Tschäpeplatz gesperrt ist und alle Zufahrtsstraßen abgeschnitten sind, ist nach Einschätzung von Teilnehmern einer Bürgerversammlung vom vergangenen Dienstag kein Beleg dafür, dass es auch mit einem Dauerparkverbot am Platz vor der Erlöserkirche geht; das würde sogar mehr als 30 Stellplätze kosten. Es gebe keinen Berufsverkehr am Sonntag, hieß es; die Anwohner richteten sich darauf ein, anderswo zu parken oder seien in der Zeit des Festes schlicht auf Reisen.

Liane Leisegang ist darauf angewiesen, einen Parkplatz für das Familienauto im Kiez zu suchen. „Die Parksituation ist eines der wenigen Mankos“, sagte sie. Allerdings verzichte sie im Alltagsleben oft auf den Wagen und nehme für die Wege mittlerweile viel lieber das Rad.

Von Christin Iffert und Rainer Schüler