„Ein Signal der Verständigung in verschiedene Richtungen der Stadtgesellschaft“ sieht die Grünen-Politikerin Saskia Hüneke in der Auswahl des Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) für das Goldene Buch der Stadt. Sie reagierte damit auf die Kritik an der Nominierung von Lutz Boede (Die Andere).