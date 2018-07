Potsdam

Am Sonnabend ging es beim Stadtwerkefest rockig zu. Eröffnet wurde die Show um 16 Uhr von My Rain, die den diesjährigen Bandwettbewerb "Potsdam on stage" gewonnen hatten. „Es war großartig“, sagte Frontfrau Anna Conring der MAZ nach dem Auftritt.

„Eine halbe Stunde vor dem Auftritt kam der Zeitdruck und in dem Moment als wir auf die Bühne gingen, haben wir alles abgelegt.“ Katja Kunze (43) ist begeistert von dem Fest. „Ich bin für alle Bands hier – die Auswahl ist klasse.“ Kinder konnten auf der Hüpfeburg rutschen oder sich im Planschbecken abkühlen.

Herrlicher Sonnenschein sorgte für eine entspannte Atmosphäre im Lustgarten. Dazu stimmte Singer-Songwriterin Lotte sanfte Töne an. Anschließend brachte Gregor Meyle die Zuschauer zum Mitwippen und Tanzen. „Potsdam ist ein Traum“, schwärmte der Sänger. „Ich bin zwei- bis dreimal im Jahr hier. Von außen betrachtet, kann man hier gut leben.“

Und bei herrlichem Sonnenschein tanzten die Leute am späten Nachmittag vor der Bühne zu den Songs von Gregor Meyle und Max Giesinger, der immer wieder durch das Publikum lief, den Zuschauern die Hand gab und rief: „Hallo, ich bin der Max.“

Als der Hauptact die Bühne betritt, ist die Stimmung im Lustgarten auf dem Höhepunkt. Anastacia rockte Potsdam mit ihrer Wahnsinnsstimme - der Boden im Lustgarten vibriert fast unter der Wucht der Bässe. "Dankeschön", sagt Anastacia auf Deutsch nach jedem Lied, wenn das Publikum applaudiert. Wobei, eigentlich klingt es mehr wie "Dankaschon". (Noch mehr vom Auftritt des internationalen Popstars lesen Sie hier.)

Über 8000 Menschen hatten bis kurz nach sechs das Festivalgelände betreten. Alle Besucher werden an den Schleusen nicht nur kontrolliert, sondern von Mitarbeitern auch per Tablet registriert, sodass in der Sicherheitszentrale hinter der Hauptbühne stets live bekannt ist, wieviele Menschen tatsächlich gerade auf dem Areal sind. Bis zu 30.000 Menschen sind erlaubt. Die Schlangen an den drei Haupteingängen sind kurz – in Schwüngen kommen die Menschen, ihre Taschen werden kurz kontrolliert und dann dürfen sie die Gittersperre passieren.

Sicherheit wird groß geschrieben - alle Besucher werden kontrolliert und gezählt. Im Sicherzeitszentrum wird das Areal mit Videobildschirmen überwacht. Quelle: Peter Degener

Wartezeit gibt es dagegen an der traditionellen Trinkwasserbar der Stadtwerke. Dort werden in der Sonne die Schlangen immer länger – immerhin wird das kühle Nass auch kostenlos ausgeteilt.

An der kostenlosen Trinkwasserbar bildeten sich lange Schlangen bei dem guten Wetter Quelle: Peter Degener

Über 250 Mitarbeiter sind im Hintergrund mit der Organisation beschäftigt. Die Polizei hat 45 Mitarbeiter vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz hat 33 ehrenamtliche Helfer im Dienst. Vorfälle gab es laut Polizei bislang keine – weder am Freitagabend noch am Samstag. Auch die Hitze hat noch nicht zu Einsätzen von Sanitätern geführt.

Beim 1025. Stadtgeburtstag wurde dann unter den Augen zahlreicher Besucher auch eine entsprechende Torte angeschnitten.

Bereits am Freitagabend trat die Junge Philharmonie Brandenburg, Brandenburgs Musikernachwuchs unter der Leitung von Peter Sommerer, auf. Gespielt wurde unter anderem Gioachino Rossinis Ouvertüre zum „Barbier von Sevilla“, das Finale der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven und George Gershwins „Rhapsody in Blue“.

Versorgung

Von Erdbeerbowle über heißen Schafskäse bis hin zu Bauernbrot gab es für die Gäste ein kulinarisches Verwöhnprogramm – auch, wenn man sich für eine Bratwurst bisweilen am Samstag etwas gedulden musste. Wartezeit gab es auch an der traditionellen Trinkwasserbar der Stadtwerke. Dort wurden in der Sonne die Schlangen immer länger – immerhin wurde das kühle Nass auch kostenlos ausgeteilt.

Kinder-und Familientag

Zum Abschluss des Festes galt der Sonntag ganz den Familien. Der Bereich vor der großen Bühne verwandelte sich in ein buntes Spieleparadies mit Hüpfburgen. Auf der Bühne sorgte die Maus für Unterhaltung. In der Stadtwerke-Erlebniswelt konnten konnten die Kinder im Schwimmbecken planschen oder mit den Elektro- und Tretautos fahren. „Wir waren zuvor die Jahre auch da – es ist immer wieder schön für Kinder“, freute sich die zweifache Mutter Claudia Kislat (38) aus Potsdam. Bei angenehmen 26 Grad konnten die Erwachsenen im Strandbereich in den Liegestühlen entspannen.

