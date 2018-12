Potsdam

Endspurt bei der MAZ-Weihnachtsaktion „ Sterntaler“, die in diesem Jahr dem neu gegründeten Büro Kindermut der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) gewidmet ist. Die Stadtwerke Potsdam beteiligen sich am Kampf gegen Kinderarmut mit einer großzügigen Spende von 3500 Euro!

Schulmaterialien im Wert von 3500 Euro

Auch in diesem Jahr haben die Stadtwerke darauf verzichtet, Weihnachts- und Neujahrsgrußkarten an Geschäftspartner, Kunden und Freunde zu verschicken – und münzen den dafür vorgesehenen Einsatz stattdessen für den guten Zweck um. Im Büro Kindermut – es ist in der Kita „Kinderland“ im Bisamkiez im Wohngebiet am Schlaatz untergebracht – nahm Büro-Chefin Franziska Löffler Schulmaterialien im Wert von 3500 Euro entgegen.

Dass Kinder arm sind, zeigt sich unter anderem oft daran, dass sie in der Schule nicht ausreichend Stifte dabei haben, dass Füller und Lineal fehlen, weiß Franziska Löffler. „Dass wir jetzt einen Grundstock an Federmappen, Tuchkästen, Geodreiecken und Co. haben, ist fantastisch!“

„Finanzielle Hindernisse sollten kein Hindernis für gute Bildung sein“

„Wir freuen uns, den Kindern aus sozial schwächeren Familien in Potsdam mit dieser Spende einfach zu helfen und einen Beitrag für gleiche Bildungschancen zu leisten“, sagte Stadtwerkesprecher Göran Böhm bei der Übergabe. „Finanzielle Hindernisse sollten kein Hindernis für gute Bildung sein. Schließlich sind alle Kinder unsere Zukunft.“

Bitte spenden Sie! In Potsdam leben tausende Kinder in Armut. Die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) will sie mit dem Büro Kindermut unterstützen. Dafür sammeln wir mit „ Sterntaler“, der MAZ-Weihnachtsaktion, Spenden. Unser aktueller Kontostand beträgt 12009 Euro. Ein Dankeschön geht heute an: Andreas Schneider 100 Euro, Monika Stimming 20 Euro, David Schwarz 50 Euro, Günter Mayer und Peggy Zelmer-Mayer 50 Euro, Erdmuthe Goldmann 50 Euro und Helga Dreissig 50 Euro. Jeder Cent zählt! Bitte spenden auch Sie gegen Kinderarmut: Awo Bezirksverband Potsdam Verwendungszweck: Sterntaler Deutsche Kreditbank Berlin BIC: BYLADEM1001 IBAN: DE71 1203 0000 0000 4821 09

Von Nadine Fabian