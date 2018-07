Potsdam

Um die Städtepartnerschaft von Potsdam mit dem französischen Bobigny steht es schlecht. Der Fachbereich Marketing regt deshalb eine Entscheidung der Stadtverordneten an. „Wir müssen uns fragen, wo wir stehen und ob wir das noch wollen oder die Konsequenzen ziehen“, sagte Potsdams Marketingchefin Sigrid Sommer am Mittwoch.

In der zweiten Jahreshälfte will sie den Stadtverordneten eine Mitteilungsvorlage zum Stand der Beziehung vorlegen – ob daraus auch ein Beschluss zur Aufkündigung der seit 1974 bestehenden Verbindung wird, steht noch aus. Seit Jahren gibt es keine Kontakte mehr, die über eine Glückwunschnachricht zu Neujahr hinausgehen.

Benennung der Opolestraße wird im August offiziell gefeiert

Von allen anderen Partnerschaften gibt es dagegen zahlreiche gute Nachrichten wie Sigrid Sommer mit ihrer Mitarbeiterin Isabell Sommer im Rathaus verkündete. Am 25. August wird in der Opole-Straße im Bornstedter Feld anlässlich 45 Jahren Partnerschaft mit der polnischen Kommune gefeiert. Die Straße bekam ihren Namen zwar schon vor einigen Jahren – doch damals wohnte noch niemand am Baufeld. Mit polnischen Gästen und Anwohnern soll die Namensgebung nun noch einmal offiziell gewürdigt werden.

Versailler Musiker spielen zur Feier des Kriegsendes 1918 in Potsdam

Die erst 2016 etablierte Partnerschaft mit der französischen Stadt Versailles ist laut Isabell Sommer auf bürgerschaftlicher Ebene sehr aktiv. Im Januar gab es gemeinsame Feierlichkeiten zum Deutsch-Französischen Tag. Am 1. November spielt in der Nikolaikirche ein Jugendsymphonieorchester, das sich aus Berliner und Versailler Musikern zusammensetzt – Anlass ist der Waffenstillstands am Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Nachhaltiges Projekt mit Sansibar vom Bund gefördert

Auch die jüngste Partnerschaft mit dem ostafrikanischen Sansibar entwickelt sich. Mit Förderung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist ein neues Projekt entstanden, das sich um eine nachhaltige Stadtentwicklung bemüht. Einerseits soll das Plattenbauviertel Kikwajuni mit Hilfe Potsdams aufgewertet werden. Andererseits hilft die Universität Potsdam bei der Reaktivierung des Botanischen Gartens Kilimani.

Bonner feierten 30. Jahrestag der Partnerschaft mit Geschenk

Mit Bonn feiert Potsdam in diesem Jahr das 30. Jubiläum der Partnerschaft. Bereits im April machte der Bonner Potsdam-Club dem Stadtmuseum mit unbekannten Bildern der Sprengung des Fortunaportals 1960 ein Geschenk.

Wegen der vielen zusätzlichen Kontakte wird ab 2019 neben Isabell Sommer eine zusätzliche halbe Stelle im Rathaus für die Pflege der Kontakte und die Organisation von Projekten eingeplant.

Isabell Sommer ist verantwortlich für Potsdams Städtepartnerschaften und bekommt ab 2019 personelle Unterstützung. Quelle: Peter Degener

Von Peter Degener