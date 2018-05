Potsdam

Autofahrer in Potsdam müssen heute geduldig sein. Wegen einer Spurverengung beim Abbiegen auf die Breite Straße staut sich der Verkehr in der Brandenburger Vorstadt auf der Zeppelinstraße in alle Richtungen.

Sowohl vom Luiseplatz kommen, als auch aus Richtung der Geschwister-Scholl-Straße geht es nur sehr langsam voran. Wer die Straßen nicht weiträumig umfahren kann, sollte rund eine halbe Stunde mehr Fahrtzeit einrechnen. Nach Potsdam-West reicht der Stau derzeit bis Höhe der Straße Im Bogen.

Deswegen staut es sich: Nachts sind die Abbiegerspuren zur Breite Straße komplett gesperrt. Tagsüber sind die Spuren verengt. Quelle: Hannah Suppa

Nachts ist noch einmal voll gesperrt

In der Nacht zu Mittwoch sind die Abbiegerspuren zur Breite Straße noch einmal komplett gesperrt. Danach sollte der Weg zur Arbeit mit dem Auto für viele Potsdamer wieder etwas entspannter werden.

Von MAZ Online