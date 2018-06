Potsdam

Die Ferienbaustellen sind zwar noch nicht aufgeschlagen, aber auch in dieser Woche müssen Autofahrer in Potsdam Geduld beweisen. An folgenden Stellen könnte es eng werden:

Die Nuthestraße L 40 wird auf Höhe Friedrich-Engels-Straße weiter an der Böschung saniert. Deshalb wird der Verkehr in stadtauswärtiger Fahrtrichtung über ein Provisorium geführt – es gilt Tempo 30 im Baubereich, zwei Fahrspuren bleiben pro Richtung erhalten. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich September. Der Neuendorfer Anger ist voll gesperrt. Eine Fahrspur der Auffahrt Friedrich-Engels-Straße ist ebenfalls gesperrt.

In Richtung Lange Brücke bleibt auf der Friedrich-Engels-Straße zwischen östlicher Ausfahrt Hauptbahnhof und Gleisquerung nur eine Fahrspur wegen der Sanierung der Busspur bestehen. Staugefahr in Richtung Leipziger Dreieck!

Weil Hausanschlüsse hergestellt werden, ist die Straße am Brauhausberg halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in stadtauswärtiger Richtung eingerichtet. Der stadteinwärtige Verkehr wird über die Leipziger Straße umgeleitet.

Wegen der Herstellung von Hausanschlüssen wird die Großbeerenstraße in Höhe Grünstraße punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs weiterhin in beiden Richtungen fahren.

Wegen Straßenbauarbeiten auf der A10 ist die Auf-/Abfahrt der Anschlussstelle Leest – Richtung Dreieck Werder – voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Aufgrund eines Rohrbruchs ist die Wublitzstraße in Grube in der Kurve halbseitig gesperrt. Eine mobile Ampel regelt den Verkehr.

Die Templiner Straße ist zur Sanierung der Fahrbahn zwischen Potsdam und Caputh für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist über Caputh und die Michendorfer Chaussee ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer können innerhalb der gesamten Bauzeit weiterhin die Templiner Straße nutzen; eine gesicherte Führung wird jederzeit gewährleistet.

Wegen Sanierungsarbeiten an einem Haus ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Weil der Schlaatzweg grundhaft saniert wird, ist er zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schlaatzstraße voll gesperrt.

