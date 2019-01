Potsdam

Die Zahl der Baustellen auf Potsdams Straßen bleibt in dieser Woche unverändert. An drei Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet müssen Autofahrer derzeit an eine geänderte Verkehrsführung denken.

Wer vom Leipziger Dreieck zur Speicherstadt fahren will, muss derzeit den Umweg über den Brauhausberg nehmen. Aufgrund von Leitungsarbeiten ist die Einbahnstraße der Leipziger Straße zum Leipziger Dreieck bis zur Einfahrt ins Schwimmbad „Blu“ verlängert.

Wegen der Böschungsarbeiten an der Nuthestraße L 40 ist der Neuendorfer Anger weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr auf der Nuthestraße selbst wird mittlerweile wieder jeweils zweispurig geführt.

An der Karl-Liebknecht-Straße ist wegen der Sanierungsarbeiten am Eckhaus mit der Apotheke weiterhin die Linksabbiegerspur in die Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Das Linksabbiegen ist weiter möglich, es steht aber für alle Fahrtrichtungen nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Im Nebenstraßennetz sind ab morgen die Saarmunder Straße bis 22. Februar und die Semmelweißstraße bis Freitag voll gesperrt.

Von MAZonline