Potsdam

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Daran beteiligt sich in jedem Jahr auch die katholische Antonius-Gemeinde in Potsdam-Babelsberg.

Der Segen wird am Rathaus angebracht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ihre Sternsinger ziehen durch den Stadtteil, bringen den Segen „20*C+M+B+19“ an den Haustüren an und sammeln Spenden – in diesem Jahr für Kinder mit Behinderung in Peru. Am Montagvormittag segneten sie das Potsdamer Rathaus Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD, r.) empfing die Sternsinger-Gruppe im Foyer.

Oberbürgermeister Mike Schubert und die Sternsinger. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bundesweit ziehen Sternsinger-Gruppen durch die Städte. Eine Gruppe war unter anderem im Bundeskanzleramt bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU).

Von Alexander Engels