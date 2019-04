Ein Streit unter Freunden eskalierte am Donnerstagabend auf der Freundschaftsinsel in Potsdam: Ein 31-jähriger Iraner wurde ins Gesicht geschlagen. Der angetrunkene Mann informierte die Polizei. Von Rettungskräften wollte er sich nicht behandeln lassen. Der junge Mann reagierte zunehmend aggressiv. Daher kam er in Gewahrsam.