Streit um einen Eimer Chicken Wings eskaliert

Potsdam. Ein 51-jähriger Potsdamer ist in der Nacht zu Dienstag im Schlaatz leicht durch die Attacke eines 21-jährigen verletzt worden. Der Jüngere hatte dem Älteren eine Münze auf den Kopf geschlagen. Der 51-Jährige zog sich dadurch eine Platzwunde zu. Anlass des Streits war ein Eimer Chicken Wings.

Die Männer waren sich vor der Auseinandersetzung am Hauptbahnhof begegnet. Der 51-Jährige war dort in Begleitung eines Pärchens, der 21-Jährige suchte offenbar Kontakt zu dem Trio, wurde aber abgewiesen. Die Wege zerstreuten sich zunächst. Doch der 21-Jährige folgte dem 51-Jährige und lauerte diesem später an der Wohnung des Pärchens auf. Hier verlangte der Mann den Eimer Chicken Wings, den der andere Mann bei sich trug.

Weil der 51-Jährige dazu nicht bereit war, drehte der 21-Jährige durch. Zunächst attackierte er das Opfer mit einer Münze und wollte dann mit einer Glasflasche auf den Mann losgehen. Das konnte ein Freund des 51-Jährigen gerade noch verhindern. Nicht verhindern konnte er, dass sich der hungrige Räuber die Chicken Wings unter den Nagel riss. Weit kam er allerdings nicht. Bei der Flucht stolperte er eine Treppe hinunter und verletzte sich leicht.

Das Opfer musste seine Platzwunde im Krankenhaus behandeln lassen, gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Raubes ermittelt. Er wurde außerdem in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Bei einem Alkoholtest kam er auf 1,95 Promille.

Von MAZonline