Innenstadt

Auf eine Dämpfung der angekündigten „drastischen Mieterhöhungen“ für die Nutzer des Kunsthauses im Rechenzentrum an der Breiten Straße dringt die Linke. Wie berichtet, soll die Miete für die rund 220 Mietparteien zum September von bisher 7 auf knapp 10 Euro angehoben werden.

Laut Antrag der Linken für die nächste Stadtverordnetenversammlung soll das Rathaus zur Milderung des Preissprungs einen Verzicht auf Erhebung der Grundsteuer und auf die bisher aufgelaufenen Betriebsmehrkosten sowie die Finanzierung des Managements im Rechenzentrum durch die Stadt prüfen.

Grund für die erhebliche Mieterhöhungen ist eine erstmals kostendeckende Kalkulation der Betriebskosten sowie die eingerechnete Nachzahlung für die ersten drei Jahre, in denen das Nutzungsentgelt auf 7 Euro pro Monat und Quadratmeter festgelegt wurde. Laut Rathaus ist in dieser Zeit ein Minus von 130 000 Euro aufgelaufen.

Die zunächst auf drei Jahre befristete Zwischennutzung des alten Rechenzentrums als Kunst- und Kreativhaus ist von den Stadtverordneten im Juni um fünf Jahre bis Ende 2023 verlängert worden. Bis dahin soll in unmittelbarer Nähe ein neues Kreativquartier errichtet werden, um den Nutzern einen nahtlosen Übergang in neue Arbeitsräume zu ermöglichen.

Nach Mitteilung von Rathaussprecherin Christine Homann ist mittlerweile ein Interessenbekundungsverfahren zur Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für das Projekt gestartet.

Die Studie solle rechtzeitig fertiggestellt werden, um das Ergebnis noch im Frühjahr 2019 durch die Stadtverordneten beschließen lassen zu können, so die Sprecherin. Die Stadtverwaltung gehe „weiterhin davon aus, dass das neue Kreativquartier im Dezember 2023 bezogen werden“ könne so die Sprecherin.

Das um 1970 errichtete Rechenzentrum soll abgerissen werden, um Platz für den Wiederaufbau des Garnisonkirchenschiffs zu schaffen.

Die Nutzer des Hauses feiern am 1. und 2. September unter dem Motto „Hi Five! Drei Jahre Rechenzentrum und weitere fünf“. Im Programm ist am 1. September um 18 Uhr eine Gesprächsrunde mit fünf Oberbürgermeisterkandidaten im Innenhof des Gebäudes. V.O.

Von Volker Oelschläger