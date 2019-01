Potsdam

Sieben junge Männer sind am Samstagabend gegen 22.30 Uhr am Potsdamer Hauptbahnhof an der Langen Brücke aneinander geraten. Die Gruppe war wegen Streitereien bereits zuvor in den Bahnhofspassagen aufgefallen.

Nach einigen Wortwechseln griffen zwei der Männer einen 19-Jährigen aus ihrem Trupp an. Er stürzte und verletzte sich dabei am Kopf. Als zwei hinzugerufene Bundespolizisten zu Hilfe kamen, wurde ein bis dahin unbeteiligter 26-Jähriger aus der Gruppe handgreiflich – er attackierte die Beamten unvermittelt und versuchte, einen von ihnen mit der Faust zu schlagen, traf jedoch nicht.

Weitere Polizisten kamen zur Unterstützung hinzu und beruhigten die Situation. Ein Rettungswagen war vor Ort – die Sanitäter behandelten den Verletzten.

Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis und verließen den Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von Nadine Fabian