Potsdam Nothilfe für Obdachlose - Stricken für ein Obdachlosenhaus Es ist nur eine kleine Hütte, für einen Wohnungslosen aber ein Zuhause: Ein Dutzend Potsdamerinnen strickt und versteigert Teppiche und Decken, um eine Wohnbox zu kaufen.

Erika Schmidt aus dem Pflegestift in der Waldstadt ist mit Kerstin Bergemann in den FrauRaum an der Gutenbergstraße gekommen und hat einen ganzen Stapel gestrickter Quadrate mitgebracht, die im Heim angefertigt wurden für Decken und Teppiche zur Versteigerung.