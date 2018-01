Studentenwohnheim am Staudenhof

Potsdam. Das Rathaus wollte Grundstücke im Quartier der Roten Kasernen auf dem Bornstedter Feld für Studentenwohnungen an das Studentenwerk geben, das jedoch mangels Finanzen ablehnen musste. Das hat das Rathaus auf Anfrage von Linken-Fraktionsvizin Karin Schröter bekannt gegeben. Demnach gab es vor dem Start der Ausschreibungen eine „Anfrage der Stadt beim Studentenwerk, ob grundsätzliches Interesse am Erwerb von Flächen dort bestände“. Das Studentenwerk habe sich jedoch „nicht in der Lage“ gesehen, Grundstücke zu erwerben, weil es weder über eigene Mittel verfüge, noch ein geeignetes Förderprogramm dafür vorhanden sei.

Schröter hatte im Dezember in der Stadtverordnetenversammlung angefragt, welche Flächen von der Stadt für den Neubau von Studentenwohnungen angeboten werden könnten. Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) sagte damals, „im Prinzip“ habe die Stadt genügend Flächen zur Errichtung von Studentenwohnheimen. Dem Studentenwerk fehlten jedoch die finanziellen Mittel dafür. Rubelt appellierte ans Land, ein Förderprogramm aufzulegen (MAZ berichtete).

Auf schriftliche Nachfrage von Schröter, auf welche Flächen sich Rubelts Äußerung bezog, wurden jetzt die Roten Kasernen mit einer verfügbaren Fläche von 21 000 Quadratmeter genannt, die nach dem Verzicht durch das Studentenwerk als Wohnungsbaufläche „öffentlich ausgeschrieben“ worden seien.

Das Rathaus bekräftigte zugleich, dass im neuen Innenstadtquartier zwischen Altem Markt und Platz der Einheit auch Studentenwohnungen gebaut werden sollen. Konkret geht es sich um ein 749 Quadratmeter großes Eckgrundstück Am Kanal /Kaiserstraße im Staudenhof neben dem Bildungsforum, dessen Ausschreibung so laufen soll, dass „dauerhaftes Wohnen für Studierende“ gesichert ist. Wie berichtet, sollen über drei Etagen rund 2150 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Bevorzugter Partner wäre auch hier das Studentenwerk, wie es in einer älteren Mitteilung hieß: Durch die Gesellschaftsform „wäre die Zweckbestimmung des Wohnens für Studierende dauerhaft gesichert“.

Aktuell verwaltet das Potsdamer Studentenwerk Wohnanlagen mit einer Kapazität von 2833 Zimmern, darunter 2209 in Potsdam, 295 in Brandenburg an der Havel und 329 in Wildau.

Von Volker Oelschläger