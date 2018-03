Supermarkt im expressionistischen Stil

Handel in Potsdam

Das frühere Depot der Städtischen Straßenreinigung und Müllabfuhr in der Potsdamer Hebbelstraße 1 wird ein Bio-Supermarkt. Nach Auskunft der Firma „Alnatura“ ist die Eröffnung in dem expressionistischen Gebäude am 26. April geplant. Der Termin war mehrfach verschoben worden.