Syrische Frauen besuchen Fahrradkurs

Geflüchtete Frauen in Potsdam

Unter dem Motto „Treten, treten“ machen knapp 30 Frauen einen Fahrradkurs in der Schiffbauergasse. Seit Mai läuft das Projekt des Vereins „Hand in Hand“. Am Sonntagnachmittag haben acht Frauen eine Ehrung für ihre Lernerfolge erhalten. Für sie gab es besondere Geschenke, die ihnen zukünftig helfen sollen.