Babelsberg

Die Berliner Immobilienfirma Tamax versucht derzeit offenbar, Lauben der Kleingartensparte „ Angergrund“ abreißen zu lassen. Die Pächter haben am Montagmorgen den Abrissbagger aufgehalten, bis die Polizei kam. Jetzt wird geprüft, unter welchen Voraussetzungen der Abriss der Lauben überhaupt erfolgen kann, denn die Wände bestehen aus Asbestplatten. Der krebserregende Stoff würde beim Abriss freigesetzt.

Die Stadtverordneten von Potsdam wollen am Mittwoch einen weitgehenden Schutz der Gartensparte beschließen, indem sie eine Veränderungssperre für das Gebiet aussprechen. Die Anlage gehört der Berliner Immobilienfirma Tamax, die dort bis zu 500 Wohnungen bauen will. Die Stadt will ihr aber kein Baurecht dazu geben, denn das Gelände ist im Flächennutzungsplan der Stadt als Grünfläche mit der Zweckbindung Kleingärten festgesetzt.

Zerschlagene Laube in der Gartensparte "Angergrund" Quelle: privat

Bis Mittwoch nun wolle die Tamax 13 bereits an sie übergebene Parzellen platt machen, um zu verhindern, dass jemals ein Kleingärtner diese Grundstücke wieder nutzen kann, sagte ein Pächter der MAZ.

Bereits am Freitagvormittag war den Kleingärtnern zufolge ein Abrisskommando da, das eine Reihe von Lauben bis zur völligen Unnutzbarkeit zerschlagen hat, ehe Pächter das bemerkten und die Polizei riefen. Die beendete die Aktion.

Die Polizei kann am Montagvormittag nichts tun gegen den Abrisseinsatz, der wegen der Asbesthaltigkeit der Laubenwände vorerst nicht weitergeht. Quelle: Privat

Am Montag nun aber zog die Streife unverrichteter Dinge wieder ab. Die Pächter riefen mehrere Stadtverordnete an, mussten aber erfahren, dass die Kommunalpolitiker keine Möglichkeit zum Eingreifen sehen. Tamax-Anwalt Detlef Schulz erklärte der MAZ gegenüber, man könne wegen der Asbest-Wände nichts abreißen.

„Was nutzt es noch, sich zu wehren?“ fragt ein Kleingärtner resigniert: „Hier ist bald nichts mehr da, das einen Neuanfang lohnen würde.“

Von Rainer Schüler