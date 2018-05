Innenstadt

Adrenalin pumpt durch den Körper von Ute Baltzer aus Michendorf. Sie strahlt, als sie von der Lebensfreude spricht, die ihr das Tanzen gibt. „Man kann frei atmen, denken und alle Sorgen sind vergessen“, sagt die 54-Jährige. Und dann war da die Gruppendynamik, als auf mehr als 120 Tänzer die Scheinwerfer im Lustgarten fielen und sie zwischen Chansons und lateinamerikanischen Beats im Gleichschritt die Beine nach vorne, zur Seite und wieder heran zogen, sich später einander anschmiegten und dann wild Richtung Himmel sprangen, die Arme nach oben gestreckt.

Es war das Tanzspektakel der vergangenen drei Jahrzehnte: „Le Grand Continental" feierte am Samstagabend im Lustgarten unter freiem Himmel Premiere. 120 Amateurtänzer und weitere 30 Kinder bildeten das Ensemble – und 1500 Menschen sahen ihnen dabei zu, ließen sich mitreißen und tanzten im Anschluss selbst auf der Tanzfläche.

Ute Baltzer ist Amateurtänzerin, so wie alle, für die der Lustgarten bei der Europapremiere von „Le Grand Continental“ am Samstagabend zur Bühne wurde. Sie kamen aus Potsdam, Stahnsdorf oder Teltow. Zusammengebracht hat sie der kanadische Choreograf Sylvain Émard, der mit dem Konzept bereits in Städten wie New York, Boston oder auch seiner Heimat Montréal hunderte Zuschauer begeisterte.

Während die Erwachsenen in der Choreografie auf dem Boden verweilten, hatten die Kinder ihren großen Auftritt. Quelle: Friedrich Bungert

Mehr als 500 Menschen hatten sich um das Tanzspektakel beworben, 120 Frauen und Männer allen Alters wurden gecastet und hatten seit Februar mit kontinuierlichem Training auf den großen Auftritt hingearbeitet, auch 30 Kinder wirkten zudem mit. „Zwei Mal die Woche wurde trainiert, insgesamt mehr als 50 Stunden. Was Zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Küche passiert ist, wissen wir gar nicht“, sagt der künstlerische Leiter der Fabrik Potsdam, Sven Till. Er ließ sich von den Veränderungen und Entwicklungen begeistern. Ute Baltzer übte zum Beispiel beim Hundespaziergang. Es gab selten Momente, in denen sie die Schritte nicht noch einmal durchging.

Ute Baltzer aus Michendorf wirkte im Amateurensemble bei „Le Grand Continental“ mit. Quelle: Christin Iffert

In Brandenburgs Landeshauptstadt blieb am Samstag kein einziger der 550 Plätze auf den beiden aufgebauten Tribünen frei. Rund um die Tanzfläche standen die Besucher gedrängt, stellten sich zum Teil auf die Zehenspitzen, um etwas zu sehen. Laurent Dubost, Sprecher der Fabrik Potsdam, spricht von 1500 Zuschauern. „Dieser Prolog ist wie ein Feuerwerk“, sagte er im Anschluss an die Premiere. Das Tanzstück war der Prolog zu den Potsdamer Tanztagen, die Dienstag starten und bis zum 10. Juni andauern.

Peter Zimmermann aus Werder/Havel sicherte sich während der Aufführung einen Platz am Rande der Tanzfläche. Er wippte, was die Knie – oder, was der Platz hergaben. „Ich bereue, mich nicht beworben zu haben. Aber wie hätte das wohl ausgesehen“, fragt er. „Vielleicht so, als hätte ich zwei Holzbeine.“ Stattdessen mischte er sich, nachdem der letzte Ton des „Le Grand Continental“ verklungen war, unter die Menschen auf der Tanzfläche. Denn nach der Show wurde der Lustgarten zur Bühne für all jene, die zu Elektro- und Popmusik selbst nicht mehr still halten wollten.

Rund 1500 Menschen waren in den Lustgarten gekommen, um sich die Europapremiere bei freiem Eintritt anzusehen. Auf den Tribünen war schon nach kurzer Zeit kein Sitzplatz mehr frei. Quelle: Friedrich Bungert

Die Potsdamerin Antje Eulenburg ließ den „Grand Continental“ später am Rande der tanzenden Menge noch etwas nachwirken. „Ich habe eine absolute Hochachtung vor so einer Leistung. Die Freude, die die Tänzer ausstrahlten – egal ob jung oder alt, dünn oder dick, hat sich auf uns Zuschauer übertragen“, sagt sie. Überhaupt sei es in Potsdam eine positive Entwicklung, dass es vermehrt Veranstaltungen unter freiem Himmel gebe. „Das bringt Leben in die Stadt.“

Für „Le Grand Continental“ jedenfalls wäre kein Tanzsaal in Potsdam groß genug, sagte Sven Till aus der Fabrik – und es sei vor allem das größte Tanzpublikum, dass es seit 28 Jahren in der Stadt gegeben habe. Und Ute Baltzer, die ist sich sicher: Getanzt wird weiter. Denn die Freude daran kann ihr keiner nehmen. „Es ist wie ein Strudel, in den ich hineingezogen wurde.“

Von Christin Iffert