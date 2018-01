Taxi-Fahrer fordern ÖPNV-Rechte ein

Innenstadt. Das Potsdamer Taxi-Gewerbe sieht sich als Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und beansprucht deshalb für sich auch Rechte wie der ViP und andere Unternehmen, die im öffentlichen Auftrag fahren.

Als „nicht ausreichend“ bewertet Taxi-Fahrer Tim Lebedeff die Einsicht der Stadt Potsdam, die Taxen mit „einigen kleinen Befugnissen“ auszustatten, etwa der Benutzung von Busspuren und Durchfahrten durch das Nauener Tor oder am Landtag vorbei über den Alten Markt. „Wenn im Berufsverkehr der Stau von der Zeppelinstraße über die Lange Brücke bis nach Babelsberg oder zur Waldstadt reicht und wenn man vom Luisenplatz nach Bornstedt geschlagene 25 Minuten braucht, kann vom Taxiverkehr oder Kundendienst wohl keine Rede mehr sein“, reagiert Lebedeff auf einen MAZ-Artikel zum Taxi-Notstand. „Zeitweise, speziell in Stoßzeiten, benötigen wir vom Hauptbahnhof Potsdam bis zum Kongresshotel in der Nähe des Bahnhofs Pirschheide 45 Minuten, was zur Folge hat, dass die Fahrt nicht rund 15 Euro kostet, sondern 25 bis 30 Euro. Das kann nicht im Sinne des Kunden, des Hotels oder der Stadt sein und auch nicht im Sinne des Taxiunternehmens“, erklärt Lebedeff, „weil der Fahrgast sauer und die Bezahlung für diese Zeit und die Nerverei unangemessen ist.“ In der selben Zeit komme ein Taxi bis zum Flughafen Tegel und setze in der selben Zeit 70 Euro um. Das müsse er als Taxi-Fahrer eigentlich auch erwirtschaften, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.

Taxifahren wird in Potsdam zum Geduldsspiel, wenn man es morgens, abends oder nachts tun muss oder will. Zwar gibt es rund 170 Taxis in der Stadt und damit eins pro 1000 Einwohner, aber sie verkehren vor allem zu den Hauptarbeitszeiten der Menschen. Die Fahrer und ihre Kunden haben mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen, die die Wege lang und die Fahrten unnötig teuer machen. Zur Bildergalerie

Mit „Erstaunen und Verwunderung“ hätten viele Kollegen den MAZ-Artikel zur Taxi-Not gelesen, mit Erstaunen deshalb, weil die Hotels, speziell die im Einflussbereich der Zeppelinstraße, über die Situation verärgert sind.

Vor etwa zwei Jahren habe der Taxiverband versucht, Kontakt zu den genannten Hotels aufzunehmen und die Situation zu erörtern. „Leider wurden wir nur von der Geschäftsführung des Kongresshotels halbwegs für voll genommen. Hätten alle Hotels, die im Artikel angesprochen sind, rechtzeitig ihren Protest gegen die Verkehrspolitik der Stadt Potsdam angemeldet, wäre wohl manche Entscheidung anders ausgefallen.“

Ein paar Hotels haben sich nach Einschätzung des Taxi-Fahrers „ihre Situation“, in Morgen-, Abend- und Nachtstunden oft kein Taxi für die Gäste zu bekommen, „auch selbst zuzuschreiben“, weil für die lukrativen Fahrten das lange Zeit ans Hotel gebundene „Stammunternehmen“ angerufen wurde und „für die wenig lohnenden Fahrten die Taxigenossenschaft gut genug war. Wenn das Stammunternehmen aber wegfällt, gebe es ein Problem. „Nicht nur Elefanten haben ein Gedächtnis“, spielt Lebedeff auf die geringe Bereitschaft von Kollegen an, für diese Hotels zu den Mangelzeiten zu fahren.

Die derzeit noch etwa 170 Taxen in Potsdam hält Lebedeff entsprechend der gängigen Formel 1000 Einwohner / 1 Taxe für ausreichend, geht aber nicht auf die Verfügbarkeit zu kundenarmen Zeiten ein. Die jüngsten Preiserhöhungen seien von einem Großteil der Taxifahrer nicht gewollt gewesen und träfen vor allem viele ältere Leute, die für die Fahrten zum Arzt auf die Taxe angewiesen sind.

Von Rainer Schüler